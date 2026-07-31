Harry Styles en CDMX: fechas, horarios, rutas y transporte público para llegar al concierto

GENERANDO AUDIO...

Harry Styles se presenta en el Estadio GNP Seguros de CDMX Foto: AFP

Harry Styles ha sido captado paseando por la CDMX. La razón es que se presentará por varios días, entre el 31 de julio y el 10 de agosto, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Together, Together Tour’.

Por esto, aquí en Unotv.com te daremos la información que necesitas, como los horarios, las fechas y la manera de llegar al recinto para que no te pierdas el concierto del cantante británico.

Fechas de Harry Styles

Harry Styles anunció seis fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira internacional, y estas son:

Viernes 31 de julio de 2026

Sábado 1 de agosto de 2026

Martes 4 de agosto de 2026

Viernes 7 de agosto de 2026

Sábado 8 de agosto de 2026

Lunes 10 de agosto de 2026



Cabe señalar que el horario de inicio de los conciertos, de acuerdo con la plataforma Ticketmaster, es a las 21:00 horas, por lo que se espera que los accesos estén disponibles a partir de las 16:00 o 17:00 horas del día del concierto.

Asimismo, se contará con la presencia de Jorja Smith como invitada especial, quien amenizará la espera de los fanáticos.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Los conciertos de Harry Styles se realizarán en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, por lo que tu mejor opción para llegar en transporte público es el Metro.

Desciende en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del STC Metro (línea café), la cual te dejará directamente sobre los accesos de Viaducto Río de la Piedad rumbo al Estadio GNP Seguros.

Otra opción es bajar en la estación Velódromo y caminar rumbo al recinto, lo que representa cerca de 10 minutos de recorrido.

Por su parte, el Metrobús también ofrece una alternativa a través de la Línea 2 (morada), donde bajarás en la estación Iztacalco y caminarás cerca de 10 minutos hasta el acceso 15 de la Ciudad Deportiva.

Otras opciones son el uso de taxis o transporte por aplicación, aunque debes tomar en cuenta el tráfico de la zona. Si asistes en vehículo particular, podrás utilizar el servicio de estacionamiento accediendo por la puerta 15, en caso de que sea habilitado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.