¿Quién era Valeria Márquez? Influencer presuntamente asesinada por órdenes del hijo de “R1”

GENERANDO AUDIO...

Autoridades brindan información sobre el caso de Valeria Márquez Foto: Shutterstock

Valeria Márquez fue una influencer y modelo que fue asesinada en mayo de 2025 y cuyo momento quedó captado en un en vivo que realizaba al interior de la estética Blossom The Beauty Lounge, de su propiedad, donde fue atacada con un arma de fuego.

Casi un año más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer durante la Conferencia Mañanera de este 31 de mayo que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y su hijo estarían vinculados al feminicidio de la creadora de contenido ocurrido en Guadalajara, Jalisco.

Por esto aquí en Unotv.com te contaremos más obre quién era la joven modelo e influencer cuyo caso sigue siendo investigado por las autoridades.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada dentro de la estética Blossom The Beauty Lounge mientras realizaba un live, por lo que el crimen fue presenciado por los seguidores de la influencer.

La joven influencer, nacida en el año 2002, comenzaba a despegar su carrera como modelo después de consagrarse como Miss Rostro, un certamen de belleza local, en 2021.

Asimismo, se encargaba de manejar sus redes sociales, donde compartía contenido sobre belleza y estilo de vida. Tras el crimen, su cuenta de TikTok fue deshabilitada, pero su Instagram continúa público con más de 500 mil seguidores.

También llegó a participar en un par de videos musicales, como el del tema “Koenigsegg”, de Luis R Conriquez y Brian Santin, así como el clip de la canción “Hoy la vi pasar”, de Pillín Guzmán.

Valeria era una emprendedora de Guadalajara, pues la estética donde fue atacada le pertenecía.

Francisco “N”, hijo del “R1”, permanece prófugo

Se informó también durante la conferencia mañanera que se mantiene un operativo activo para dar con el paradero de Francisco “N”, como parte de la investigación del feminicidio de Valeria Márquez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.