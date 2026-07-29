¿Te gusta el cine de terror? Festival Macabro celebra 25 años con 137 películas; ve fechas y sedes

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Se desarrollará en 19 sedes de CDMX y una digital. Foto: Facebook Macabro

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, mejor conocido como el Festival Macabro, cumple 25 años de existencia y, para celebrar sus “bodas de plata”, compartió una selección de películas que celebra la diversidad del horror contemporáneo y reúne tanto a cineastas consagrados como a nuevas voces del género en México.

“Macabro celebra en 2026 su emblemática edición 25, consolidándose como el gran pionero en la difusión del terror y el cine fantástico en nuestro país. A lo largo de su trayectoria, este encuentro cinematográfico ha sido fundamental para abrir el camino para el cine latinoamericano de género, otorgándole una plataforma de proyección sin precedentes”, dijo Edna Campos, directora y fundadora del Macabro.

Del 12 al 23 de agosto de 2026 se proyectarán 137 filmes provenientes de 25 países, entre ellos 24 estrenos nacionales, seis mundiales y 29 producciones mexicanas.

Los filmes se proyectarán en 19 sedes ubicadas en la Ciudad de México (CDMX) y una digital:

Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Cineteca Nacional México

Cineteca Nacional de las Artes

Casa del Cine

Cinematógrafo del Chopo

Centro Cultural de España

Facultad del Cine

Biblioteca Vasconcelos

Biblioteca de México

Museo Panteón de San Fernando

Museo Casa del Risco

Centro de Cultura Digital

Cine Villa Olímpica

Circo Volador

Centro Cultural Futurama

Cine Víctor Manuel Mendoza

FARO de Oriente

FARO Cosmos

Museo Mexicano del Diseño

nuestrocine.mx

¿Cuántos filmes se proyectarán en la 25 edición del Festival Macabro?

Entre los filmes que destacan están “El heladero”, dirigida por Eli Roth y la cual tendrá una función especial gratuita.

También encontramos “Amor de madre”, dirigida por Luis Urquiza Mondragón, que tendrá su premier en México durante el festival y la proyección de “¿Quién puede matar a un niño?”, de Narciso Ibáñez Serrador.

Asimismo, “El ritual del nahual”, cinta mexicana de Carlos Matienzo Serment y el clásico “Terror y encajes negros”, tendrán proyecciones especiales en el Museo Panteón de San Fernando.

La Selección de Largometraje Internacional De Horror es:

“Adorable Humans”, dirigida por Anders Jon, Michael Kunov, Kasper Juhl, Michael Panduro

“Camp”, de Avalon Fast

“Corporate Retreat”, con premier en México, dirigida por Aaron Fisher

“Dead Eyes”, también con premier en México, dirigida por Richard E. Williams

“Frankie, Maniac Woman”, dirigida por Pierre Tsigaridis y con premier en México

“Heritage”, premier en Latinoamericana, dirigida por Baptist Agostini-Croce

IAI, también con premier en México, dirigida por Zenzo Sakai

“Interior”, premier en México, con dirección de Pascal Schuh

“Mag Mag”, también con premiere en México, dirigida por Yuriyan Retriever

“Marama”, con dirección de Taratoa Stappard

“Meat Kills”, premier en México y dirigida por Martijn Smits

“The Curse”, premier en México y dirigida por Kenichi Ugana

“The Demonatrix”, con premier en México y bajo la dirección de Aurelio Voltaire y Jeff Ferrell

“The Fence”, premier en Latinoamérica y dirigida por Dmitry Davydov

“The Ghost Game”, premier en México y dirigida por Dong-wan Son

“The Red Mask”, también con premier en México y con dirección de Ritesh Gupta

“The Theater is dead”, premier en México y con dirección de Katherine Dudas

La Selección de Largometraje Iberoamericano de Horror es:

“Amor de madre”, premier en México y dirigida por Luis Urquiza Mondragón

“Basement Games”, con premier mundial, dirigida por Lucio A. Rojas

“Buffet libre”, con premier mundial, con dirección de Zoe Berriatúa

“Covil (Beyond the Nest)”, con premier en México, dirigida por Rodrigo Lages

“Encantador”, premier mundial, con dirección de José María Cicala

“GAUA”, premier en México, dirigida por Paul Urkijo Alijo

“Insecta”, también premier en México y dirigida por Martín Florio

“Laberinto dos Garotos”, premier en México, con la dirección de Matheus Marchetti

“La frecuencia Kirlian”, premier en México y dirigida por Cristian Ponce

“Herança de Narcisa”, dirigida por Clarissa Appelt y Daniel Dias

“Historias sobrenaturales”, premier en México y dirigida por Mauricio Corco

“Virtuosas”, con premier en México, con dirección de Cíntia Domit Bittar

“The Whistler”, premier en México y dirigida por Diego Velasco

La Selección de Largometraje Fantasía, Sci Fi y Thriller es:

“Casa 12”, premier en México y dirigida por Carlos Poblano Maldonado

“Godzilla en Santa Fé”, estreno mundial, película dirigida por Alexander Duré

“Cuento siniestro”, premier en México, con la dirección de Vadir Sottelo

“BagWorm”, premier mundial, dirigida por Oliver Bernsen

“Body Blow”, premier en México y dirigida por Dean Francis

“La cosa en la niebla”, premier en México, bajo la dirección de Chedey Reyes

“African Kung Fu Nazis II – Bum Bum!”, premier en México, dirigida por Sebastian Stein y Samuel Ninja-Man Nkansah

“Armageddon Road”, premier en México y dirigida por Karen Lam

“Santa Zeta”, también premier en México, dirigida por Antonio Muñoz de Mesa

“The Trek”, película dirigida por Meekaaeel Adam

“Violence”, premier en México, con dirección de Connor Marsden

“Remanente”, premier en México, dirigida por Kapel Furman

“The Arbiter”, premier mundial, filme dirigido por Marc Price

¿Por qué no te puedes perder Macabro 2026?

Además de las proyecciones, Macabro celebrará sus bodas de plata con funciones especiales, clases magistrales, charlas y encuentros con algunas de las figuras más importantes del cine fantástico y de horror contemporáneo, como Demian Rugna, Paul Urkijo Alijo y Gigi Saul Guerrero.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la primera edición de La Noche del True Crime, dedicada a la reflexión sobre el auge de los documentales de crímenes reales.

Asimismo, el festival celebrará su primer Día IA en el Centro de Cultura Digital, con actividades dedicadas al diálogo sobre inteligencia artificial aplicada al cine y la exhibición de “Memoria Lacerada”, de Lex Ortega.

Por primera vez en su historia, Macabro también incursionará en el gaming con Game Macabro, una selección de videojuegos independientes de horror que formarán parte de la Feria Geek.

Como parte de las celebraciones por sus 25 años, el festival presentará la exposición “ARS MACABRA: 25 años de milagros, carteles y fetiches”, que reunirá la historia visual de Macabro en el Museo Mexicano del Diseño, así como el libro “ARS MACABRA: 25 años de invocaciones, películas y monstruos”, una memoria del festival construida a partir de textos, fotografías y documentos históricos.

A lo largo de 25 años, Macabro se ha consolidado como uno de los festivales especializados más importantes de América Latina, impulsando al cine independiente y fortaleciendo el diálogo entre creadores, industria y espectadores.

Para más información de las funciones, actividades y presentaciones especiales, no olvides consultar las redes sociales del Festival Macabro.

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