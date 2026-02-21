Se cumple la “regla de 3”: Eric Dane, James Van Der Beek y Willie Colón mueren en menos de diez días

GENERANDO AUDIO...

Se cumple la “Regla de 3” con la muerte de estos famosos. Foto: Getty Images

El mundo del espectáculo y la música atraviesa días de luto tras la muerte de tres grandes figuras en menos de diez días Eric Dane, James Van Der Beek y Willie Colón.

La coincidencia ha hecho que en redes sociales resurja la llamada “regla de los 3”, la creencia popular de que cuando fallecen tres personas conocidas en un corto periodo.

Muere Eric Dane a los 53 años

Eric Dane. FOTO: Getty Images

Eric Dane es recordado principalmente por su papel de Mark “McSteamy” Sloan en la serie “Grey’s Anatomy”, que lo catapultó a la fama a nivel internacional. También formó parte del exitoso elenco de “Euphoria”, donde su talento volvió a ser reconocido por las nuevas generaciones.

Dane llevaba años enfrentando la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones musculares y que había hecho pública en 2025. Su lucha fue constante y, a pesar de ello, mantuvo la discreción sobre los detalles de su vida personal.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia el pasado jueves 19 de febrero y de inmediato las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y tributos de compañeros, fans y colegas del mundo del entretenimiento, quienes recordaron su profesionalismo, carisma y su legado en la televisión estadounidense.

Muere James Van Der Beek a los 48 años

Sus familiares pidieron privacidad ante su fallecimiento. Foto: AFP

Poco antes, el 11 de febrero, murió James Van Der Beek, a los 48 años, Van Der Beek alcanzó la fama internacional con su papel como Dawson Leery en “Dawson’s Creek”, serie que se convirtió en un referente de la televisión juvenil de los años 90 y que marcó la adolescencia de millones de espectadores en todo el mundo.

Durante más de dos años, Van Der Beek luchó contra un cáncer colorrectal en estadio 3, enfermedad que le exigió tratamientos complejos y que mantuvo con discreción. Su muerte recordó a los fans la fragilidad de las figuras públicas y cómo, más allá de la fama, también enfrentan batallas personales difíciles.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y agradecimiento, y muchos usuarios compartieron recuerdos de cómo Dawson’s Creek influyó en su vida y sus generaciones, destacando la importancia de su papel como Dawson Leery en la historia de la televisión.

Muere Willie Colón a los 75 años

Willie Colón. Foto: Cuartoscuro.

Finalmente, este 21 de febrero falleció Willie Colón, trombonista, cantante y productor pionero de la salsa, a los 75 años. Colón es una de las figuras más influyentes de la música latina, y su legado incluye éxitos que siguen siendo himnos de varias generaciones, como “Idilio”, “El Gran Varón” y “Gitana”. Además de su carrera artística, Colón tuvo un papel fundamental en la promoción de la salsa a nivel internacional y en la creación de nuevos talentos dentro del género, gracias a su trabajo en Fania Records.

Su muerte fue confirmada por su familia y ha generado una ola de homenajes de músicos, artistas y fans que reconocen su aporte a la música latina y a la cultura popular. Para muchos, Willie Colón no solo representaba un estilo musical, sino una época de innovación y revolución dentro de la salsa, donde su trombón y su voz se convirtieron en símbolos de identidad y resistencia cultural.

La coincidencia de estas tres muertes en tan corto período es lo que ha hecho viral la llamada “regla de los 3” en redes sociales, aunque no tiene base científica, esta creencia popular se utiliza para explicar cómo la acumulación de pérdidas de figuras queridas intensifica la sensación de duelo y hace que la noticia de la tercera muerte se perciba con mayor impacto emocional.

Usuarios en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok han comentado sobre la “triste coincidencia” y han compartido sus recuerdos y tributos a cada uno de estos artistas, haciendo evidente que la regla, aunque simbólica, refleja un sentimiento real de conmoción y nostalgia colectiva.

En medio del dolor, los homenajes y recuerdos destacan la importancia de valorar la vida y el legado de quienes han inspirado a millones con su talento y creatividad. Eric Dane, James Van Der Beek y Willie Colón dejan un vacío enorme en el entretenimiento y la música, pero también un legado imborrable que seguirá vivo en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo mundial.

