“La niña más bella del mundo” se casa: así fue la boda de Thylane Blondeau en París

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Thylane Blondeau es una modelo reconocida en Francia. Foto: Getty images

La modelo Thylane Blondeau, quien fue considerada “la niña más bella del mundo” durante su infancia, se casó a los 25 años con el DJ Ben Attal, de 29 años, en una ceremonia civil celebrada en el ayuntamiento del distrito 16 de París, según confirmaron los medios New York Post y Closer France.

Blondeau compartió imágenes de la boda este lunes en sus historias de Instagram, donde vivió uno de los momentos más memorables de su vida, aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta de la ceremonia.

Thylane Blondeau, French beauty once called the ‘Most Beautiful Girl in the World,’ just tied the knot at 25! 💍✨ — (Video: AI)



From child supermodel walking for Jean Paul Gaultier at age 4, to Vogue Paris at 10, and now a stunning bride in custom couture with the Eiffel Tower… pic.twitter.com/lTzwpSxhnF — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 29, 2026

La modelo mostró desde el amanecer su proceso de preparación para el enlace, hasta la vestimenta que utilizó su mascota para la ceremonia.

La hija del exfutbolista francés Patrick Blondeau y de la presentadora Veronika Loubry se maquilló con cosméticos Dior y lució un vestido de novia de Eva Bouskila Bridal, el cual presumió en sus historias.

Captura: Instagram thylandeblondeau

El estilista Fabio Petri recogió su cabello con una raya en medio y lo adornó con margaritas.

El look de la novia fue complementado con una capa corta del mismo color del vestido y un moño decorado con flores blancas, el cual lució mientras caminaba hacia el altar sosteniendo un ramo de alcatraces. Por su parte, el novio vistió un elegante traje azul marino.

A new chapter begins for Thylane Blondeau, who has married Benjamin Attal in Paris. The model, who rose to fame at a young age, celebrated her big day in an intimate ceremony in the French capital, officially saying “I do” in one of the world’s most iconic cities. (🎥: MEGA) pic.twitter.com/azosBx8bRX — Wonderwall (@Wonderwall) June 29, 2026

La feliz pareja llegó a la ceremonia a bordo de un Porsche 356 Speedster color plateado y, posteriormente, saludó a los invitados, con quienes se tomaron fotografías y videos.

Blondeau pide respeto por un momento intimo

La modelo expresó su pesar por la prensa que excedió el límite de lo permitido durante su evento.

Captura: Instagram thylandeblondeau

Señaló que no tiene problemas con que estuvieran tomando fotografías desde el exterior; sin embargo, que se hayan metido a la sala, fue algo que le molestó.

“En todos estos años, nunca he rechazado una foto y siempre he intentado ser amable y respetuosa con cada uno de ustedes. En cambio, el hecho de que algunos se hayan introducido al interior de la sala del ayuntamiento y hayan difundido videos de nuestra ceremonia me ha dolido profundamente y me ha molestado”, se pudo leer en sus historias.

💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris



Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG — Closer France (@closerfr) June 29, 2026

Recalcó que debieron mantener el respeto a su intimidad.

“Hay una diferencia entre fotografiar un evento en el exterior y entrometerse en un momento que correspondía a nuestra intimidad. Simplemente me hubiera gustado que ese límite fuera respetado”. Historia de Instagram de Thylane Blondeau.

“La niña más bella del mundo”

Captura: Instagram thylandeblondeau

Con tan solo 6 años, Thylane Léna-Rose Blondeau originaria de Aix-en-Provence, en Francia, fue nombrada por Vogue Enfants como “la niña más bella del mundo” en 2006, reconocimiento que le abrió las puertas del mundo del modelaje. A los 10 años también se convirtió en la modelo más joven en posar para Vogue París, de acuerdo con el New York Post.

En aquella época, su presencia en las pasarelas fue duramente criticada, ya que muchas personas consideraban que podía ser sexualizada debido al tipo de vestuario que utilizaba.

En 2017, desfiló para Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, en Italia.

A los 18 años, ya siendo mayor de edad, fue elegida como una de “Las 100 caras más bellas” en la lista anual de TC Candler correspondiente a 2018.

Su carrera en el modelaje continuó consolidándose durante la adultez, aunque constantemente ha enfrentado comentarios relacionados con su apariencia física y señalamientos sobre supuestas cirugías estéticas.

En octubre de 2025, durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, aseguró que nunca se ha sometido a una cirugía estética.

Blondeau lució un maquillaje discreto y el cabello suelto en tono castaño. Ante la controversia sobre su apariencia y los rumores de posibles procedimientos estéticos, la modelo respondió en redes sociales:

“Sé que en esta generación la gente tiende a hacer las cosas muy pronto, pero yo nunca me he hecho nada”, declaró en sus historias de Instagram, las cuales ya expiraron, publicó el New York Post.

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