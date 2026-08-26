Mark Ruffalo se defiende tras ser calificado de antisemita por Paramount: “Es indignante y deshonesto

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Ruffalo cuestionó los vínculos entre Paramount Skydance y Oracle. Foto: AFP

Mark Ruffalo respondió después de que Paramount lo acusara de recurrir a tópicos antisemitas por sus críticas a la compra de Warner Bros.

A través de su cuenta de X, el actor calificó el señalamiento como “indignante y fundamentalmente deshonesto”.

“Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que lo suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío”, escribió el pasado 22 de agosto.

Agregó que sus opiniones provienen de sus propias convicciones políticas y que no deberían interpretarse como hostilidad hacia el pueblo judío, por el que, aseguró, siente amor y respeto.

“Todo lo que sé sobre actuación, activismo y humanismo ha sido profundamente moldeado por los amigos, colegas y seres queridos judíos que han sido parte integral de mi vida”, resaltó.

The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

En cuanto a la fusión de ambas compañías, el actor señaló que tiene consecuencias reales para todo el país y consideró “justo y necesario” examinar a los Ellison y el negocio de Oracle.

“El acuerdo de 111 mil millones de dólares entregaría a una familia el control sobre CNN, HBO y Warner Bros., respaldado en parte por capital extranjero cuya influencia en las decisiones editoriales nunca se ha explicado completamente al público”, escribió.

Finalmente, Ruffalo mencionó que legisladores han pedido una revisión de seguridad nacional y que los reguladores todavía no han dado al público una respuesta real.

“Hasta que lo hagan, la fusión no debería avanzar. Ahora es el momento de sumergirnos audazmente en todos estos temas, no de retroceder o conceder”, afirmó el actor.

¿Por qué Mark Ruffalo se enfrentó con Paramount?

El conflicto comenzó cuando Mark Ruffalo cuestionó los vínculos entre Paramount Skydance y Oracle, empresa de Larry Ellison, padre de David Ellison, CEO de Paramount.

El actor señaló que Oracle proporciona tecnología a organismos del gobierno y las fuerzas de seguridad de Israel, y criticó que Larry Ellison respaldara con 40 mil 400 millones de dólares la compra de Warner Bros.

Mark Ruffalo también compartió declaraciones de Safra Catz, vicepresidenta ejecutiva de Oracle, sobre el apoyo de la compañía a Israel tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Sus publicaciones provocaron la respuesta de Paramount, que lo acusó de recurrir a estereotipos antisemitas para cuestionar una operación comercial y rechazó el uso de términos como “genocidio” y “apartheid” para referirse a la fusión.

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