Dolly Parton: su equipo confirma que murió tras una breve lucha contra el cáncer

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Dolly Parton murió este martes 25 de agosto a los 80 años, tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer, confirmó su equipo.

La cantante falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos, de acuerdo con un comunicado de sus representantes difundido por la revista People.

“Después de enfrentar valientemente una breve batalla contra el cáncer, Dolly dejó este mundo hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos”, señaló el comunicado.

Hasta el momento, sus representantes no han informado qué tipo de cáncer padecía Dolly Parton.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

¿Quién confirmó la muerte de Dolly Parton?

La noticia sobre el fallecimiento de la intérprete de “Jolene” fue anunciada inicialmente por su sobrino Bryan Seaver, quien durante más de dos décadas se desempeñó como jefe de seguridad de la artista.

Seaver compartió un mensaje en video a través de las redes sociales de Parton y explicó que se trataba de una grabación que la propia cantante le había pedido realizar años atrás.

Posteriormente, sus representantes confirmaron el motivo que llevó a la muerte a la cantante de country.

“Ella nunca vio una puerta que no pudiera abrir”, señaló al hablar del legado de Dolly Parton. “Para su familia, las oportunidades que creó con su carrera no sólo cambiaron sus vidas, sino que también hicieron historia“.

El equipo de Parton destacó además que dedicó su vida a llevar alegría, esperanza e integridad a todo lo que hizo, además de recordar su generosidad con personas a las que incluso nunca conoció personalmente.

Dolly Parton había hablado de sus problemas de salud

La cantante había reconocido durante el último año que atravesaba algunos problemas de salud, aunque no había revelado públicamente que enfrentaba cáncer.

En septiembre de 2025, Parton anunció que pospondría sus presentaciones de Las Vegas debido a problemas de salud y posteriormente canceló esa serie de conciertos.

Días antes de su muerte, el 21 de agosto, la artista reconoció que estaba tomando tiempo para atender algunos problemas de salud que había dejado de lado mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Global icon and humanitarian, Dolly Parton, known to the world as a beloved singer, songwriter, philanthropist, actress, playwright, and author died peacefully today in Nashville, Tennessee. She was 80 years old.



Dolly is preceded in death by her beloved husband of 59 years… pic.twitter.com/sBdu2Ssof9 — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no les presté atención cuando cuidaba de Carl”, dijo Parton a People, el pasado viernes 21 de agosto.

Además, poco antes de su fallecimiento canceló una aparición relacionada con una nueva atracción de Dollywood debido a indicaciones médicas que le impedían viajar.

Dolly Parton se dedicó a la actuación

La artista estadounidense también conquistó Hollywood con una carrera como actriz que comenzó en 1980 con “9 to 5”, donde compartió pantalla con Jane Fonda y Lily Tomlin. A partir de entonces, participó en películas como “The Best Little Whorehouse in Texas”, “Rhinestone” y “Magnolias de acero”, una de sus actuaciones más recordadas.

Parton también llevó su talento a otros géneros y formatos, con trabajos como “Straight Talk”, “The Beverly Hillbillies”, “Gnomeo & Juliet” y “Joyful Nois”.

Aunque la música fue siempre el centro de su trayectoria, su paso por el cine consolidó otra faceta de una artista que durante décadas logró mantenerse vigente tanto en los escenarios como frente a las cámaras.

La muerte de Dolly Parton pone fin a una trayectoria de más de seis décadas en la música, durante la cual se convirtió en una de las figuras más reconocidas del country gracias a canciones como “Jolene” y “I Will Always Love You”, además de desarrollar una carrera como actriz y filántropa.

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