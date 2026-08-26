José Manuel Figueroa enfrenta las acusaciones de Ninel Conde: “El bótox ya le está afectando la memoria”

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José Manuel Figueroa enfrenta las acusaciones de Ninel Conde. Foto: AFP

José Manuel Figueroa respondió a las declaraciones que hizo Ninel Conde sobre el romance entre ambos hace más de 20 años en el nuevo reality de la cantante, “Ninel Conde Sin Filtro”, y negó algunas de las situaciones que ella relató.

Aunque Conde no menciona directamente a Figueroa en algunas de sus declaraciones, habló sobre episodios que presuntamente vivió durante aquella relación, entre ellos una supuesta infidelidad con Angélica Vale y situaciones de violencia.

Ante los cuestionamientos de los medios, José Manuel Figueroa rechazó que las cosas hubieran ocurrido como las recuerda Ninel Conde y aseguró que tiene una testigo que puede respaldar su versión, Angélica Vale, quien, según explicó, era su pareja en aquel momento.

José Manuel Figueroa niega haberle sido infiel a Ninel Conde

Uno de los episodios que el cantante negó está relacionado con una llamada telefónica que, de acuerdo con el relato de Ninel Conde, habría ocurrido cuando ella llegó a la casa de Figueroa y descubrió la presunta relación con Angélica Vale.

José Manuel aseguró que el episodio fue diferente y sostuvo que Vale era su pareja en ese momento.

“Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”, declaró Figueroa ante los medios.

El cantante explicó que Ninel habría llegado a su casa y que, posteriormente, Angélica Vale se comunicó con él. Según su versión, puso la llamada en altavoz y le explicó a Vale que Ninel se encontraba en el lugar.

Figueroa incluso invitó a los medios a preguntarle directamente a Angélica Vale sobre aquella relación.

“Si no me creen a mí, vayan y pregúntenle a Angélica”, afirmó.

Figueroa dice que con Angélica Vale veía un futuro distinto

José Manuel Figueroa también habló de las razones por las que, según él, su relación con Angélica Vale tenía expectativas diferentes a las que tuvo con Ninel Conde.

El cantante aseguró que durante su romance con Conde no veía en ella a una persona con la que quisiera formar una familia, mientras que con Vale sí tenía esa perspectiva.

“En Ninel no veía una madre, no veía una esposa, una persona con el compromiso de casarse, y en Angélica sí”, señaló.

Figueroa agregó que el tiempo, desde su perspectiva, terminó dándole la razón y calificó a Angélica Vale como “una gran madre”.

¿Qué dijo José Manuel sobre las acusaciones de violencia?

Otro de los temas que Ninel Conde mencionó al hablar de su relación con Figueroa es la presunta violencia y las actitudes machistas que habría experimentado durante esos años.

Ante esto, el cantante negó las acusaciones y aseguró que cuenta con personas que podrían respaldar su versión de los hechos.

Figueroa dijo que, pese a las declaraciones de su expareja, no tiene intención de emprender acciones legales en su contra. Según explicó, considera que en este tipo de situaciones las mujeres, las autoridades, las redes sociales y los medios de comunicación no suelen creerle.

Figueroa acusa a Ninel de buscar exposición

El cantante también cuestionó que Ninel Conde continúe hablando de aquella relación más de dos décadas después de su separación.

Figueroa consideró que la actriz está utilizando la exposición de sus proyectos actuales para retomar episodios de su pasado y aseguró que las declaraciones de su expareja no necesariamente significan que sean ciertas.

“Es una gran madre, una mujer muy talentosa que no necesita en cada revista y show seguir hablando de una persona como lo hace Ninel”, expresó al referirse a Angélica Vale.

Sobre Conde, Figueroa dijo verla “desesperada” por no aceptar el paso del tiempo. “La veo perdida”, concluyó.

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