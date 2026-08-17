Fabio Capri busca cambiar las reglas del regional mexicano con “Baile” y una propuesta llena de fusiones

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Fabio Capri estrena “Baile”. Foto: Cortesía / Uno TV

Fabio Capri atraviesa una nueva etapa en su carrera musical con el estreno de “Baile”, su más reciente sencillo, una canción que forma parte de una propuesta en la que el artista busca experimentar con diferentes sonidos y no quedarse dentro de una sola etiqueta.

Su proyecto apuesta por las fusiones y por construir distintas “caras” musicales a través de cada lanzamiento.

En entrevista con Uno TV, Fabio explicó que precisamente esa posibilidad de cambiar de sonido es una de las cosas que más disfruta de hacer música.

Como ejemplo está “Fantasías”, una canción que originalmente imaginó cercana al indie y que posteriormente terminó llevando hacia el regional mexicano, incorporando además voces con elementos de R&B.

“Al final todo es una fusión”, explicó el cantante al hablar de la manera en que construye su propuesta.

“Baile”, “Fantasías” y “Delirio”: tres caras de Fabio Capri

Cuando se le pidió elegir una canción que pudiera resumir quién es como artista, Fabio decidió elegir tres. Explicó que siente que su proyecto tiene diferentes caras y que le resulta divertido construir distintas “eras”.

La primera fue “Baile”, su lanzamiento más reciente. El tema representa la etapa actual de su proyecto y llega acompañado de un videoclip.

Después eligió “Fantasías”, una canción que tiene un significado especial porque fue una de las primeras que escribió completamente solo, sin su productor. Fabio recordó que cuando la compuso originalmente tenía en mente una canción casi indie.

Sin embargo, la canción terminó tomando otra dirección, due llevada hacia un sonido regional y posteriormente incorporó voces con tintes de R&B.

Para Fabio, esa transformación representa justamente la libertad que quiere tener como artista.

“Al final todo es una fusión”, señaló.

La tercera canción que eligió fue “Delirio”, el tema con el que comenzó su carrera musical y que terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de su historia.

¿Quién es Fabio Capri?

La historia de Fabio Capri como cantante comenzó de una manera que él mismo considera inesperada. Antes de entrar de lleno a la música, estaba enfocado principalmente en las redes sociales y no tenía planeado convertirse en artista.

Todo cambió después de que participara en un campamento de composición, tras terminar el campamento, se integró a una sesión de escritura con otro compositor y la canción que crearon terminó siendo entregada para que él la cantara.

La propuesta lo tomó por sorpresa. “Yo no canto. Yo vine para hacer TikTok y ya”, recordó que pensó en aquel momento.

La canción fue “Delirio” y terminó funcionando. A partir de ahí comenzó a desarrollar un proyecto musical propio.

El tema también marcó su primera experiencia actuando para un videoclip, Fabio recordó que al principio no estaba acostumbrado a estar frente a una cámara en ese contexto y que actualmente incluso le provoca cierta pena volver a verlo porque se trataba de una canción muy triste.

Aun así, reconoce que aquella canción fue la que lo puso en el camino musical. “Esa rola la que lo empezó todo”, dijo.

No le preocupa que lo sigan llamando TikToker

Una vez que comenzó a tomarse la música en serio apareció otro reto, conseguir que el público no lo viera únicamente como un creador de contenido que decidió cantar.

Fabio reconoce que esa etiqueta puede ser difícil de quitar para los artistas que llegan desde TikTok.

“Siempre que un tiktoker empieza a hacer música es difícil que le quiten el título de tiktoker”, explicó.

Sin embargo, en su caso decidió no pelear contra esa percepción. Asegura que no le importa demasiado si alguien lo conoce por TikTok, por un outfit, por su novia o por su hermano.

“Si soy TikToker o me conocen por un outfit o por mi novia o por mi hermano, a mí me vale”, afirmó.

Para él, la verdadera prueba está en la música, si una persona escucha sus canciones, disfruta lo que hace, compra un boleto para verlo y canta sus temas durante un concierto, la forma en que llegó hasta su proyecto deja de ser relevante.

Esa libertad también forma parte de la manera en que está construyendo su carrera. Fabio asegura que disfruta crear el mundo alrededor de su proyecto y observar cómo sus seguidores reaccionan a cada lanzamiento.

Su proceso creativo comienza sin instrumentos

Otra de las características de Fabio como compositor es que puede crear una canción sin utilizar un instrumento.

Explicó que suele comenzar con una melodía y después incorpora la letra. Para él, esta es una de sus formas favoritas de componer porque partir de una armonía ya establecida puede hacer que se sienta limitado.

En cambio, al trabajar primero con la melodía puede imaginar cambios y acordes sin estar condicionado por lo que ya está tocando.

“Yo puedo escribir una rola sin instrumento”, explicó.

Pero llegar a ese método no fue algo que simplemente tuviera de manera natural. Fabio contó que tuvo que practicar y estudiar para aprender a componer.

“No me considero una persona talentosa”

Fabio sorprendió al asegurar que no se considera una persona talentosa, según explicó, hay personas que tienen una facilidad natural para hacer determinadas cosas, pero él se identifica más con alguien “calculado” que aprende y trabaja hasta conseguir lo que quiere.

“Yo entiendo que el talento ayuda, pero yo sé que puedo hacer todo con esfuerzo y disciplina”, afirmó.

Como ejemplo puso precisamente la composición, cuando comenzó, asegura que no sabía hacerlo y tuvo que aprender mediante estudio y práctica.

Para Fabio, esa disciplina ha sido fundamental para avanzar en la música y seguir construyendo un proyecto que, aunque ya tiene canciones y seguidores, todavía considera que está en sus primeras etapas.

Doramas, anime y emociones: así encuentra inspiración

Las canciones de Fabio tampoco nacen únicamente de experiencias personales o de otros músicos. El artista contó que los doramas se han convertido en una fuente de inspiración desde que su novia comenzó a mostrárselos.

A partir de ahí, películas, series y anime también han influido en algunas de sus composiciones.

Pero las emociones personales tienen un peso importante. Fabio se define como alguien muy emocional y considera que la música le permite convertir esos sentimientos en canciones.

Explicó que así como puede experimentar felicidad, también puede sentir tristeza con intensidad, y ambas emociones terminan reflejándose en lo que escribe.

Para él, hacer música es una forma de “exprimir” esas emociones y compartirlas con sus seguidores y con el público.

Su objetivo final no es necesariamente contar una historia específica, sino provocar algo en quien escucha.

“Quiero pues dar una emoción, un sentimiento y ya”, explicó.

The Beatles y David Bowie también forman parte de la conversación musical

Durante la entrevista, Fabio también habló de sus gustos musicales y dijo que The Beatles son su inspiración

La conversación derivó después hacia los discos favoritos y hacia David Bowie, a quien Fabio calificó como “una leyenda”.

El intercambio permitió hablar sobre la importancia de los conceptos y de construir una identidad artística, un elemento que también está presente en la manera en que Fabio describe su proyecto y sus diferentes “eras”.

Más que limitarse a un solo sonido, el cantante parece encontrar valor en la posibilidad de experimentar y combinar elementos distintos.

Fabio Capri acaba de firmar con Sony Publishing

El estreno de “Baile” llega además en un momento importante para la carrera de Fabio. El artista reveló durante la entrevista que acaba de firmar con Sony Publishing.

También adelantó que terminó recientemente “algo grande, un proyecto grande”, aunque no reveló detalles sobre qué se trata.

Por ahora, su estrategia está enfocada en continuar lanzando sencillos y seguir construyendo el universo de su proyecto musical.

Y aunque reconoce que ha invertido mucho tiempo, energía y esfuerzo en llegar hasta este punto, tiene una percepción muy clara de su carrera, siente que todavía está comenzando.

“Literal, bro, apenas la neta siento que apenas estoy empezando”, afirmó.

Fabio comparó este proceso con el popular meme del personaje que cava buscando diamantes y sigue trabajando sin saber cuándo los encontrará. Por ahora, asegura que disfruta seguir “picándole, picándole, picándole” y espera que en algún momento lleguen esos diamantes.

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