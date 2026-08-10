Sismo de 7.4 sorprende a Laura Flores y su hija en aeropuerto de Colombia

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Laura Flores cuenta cómo vivió el sismo de Colombia. Foto: Cuartoscuro/AFP

Laura Flores vivió el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026, la actriz se encontraba en el aeropuerto “El Dorado” de Bogotá junto a su hija cuando el movimiento telúrico sorprendió a las personas que estaban en la terminal aérea.

Poco después del temblor, Laura Flores compartió un video en redes sociales para contar cómo vivió el momento y confirmar que tanto ella como su hija se encontraban bien.

“Buenos días. Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro”, relató la actriz al comenzar su mensaje.

Laura explicó que el movimiento se sintió con fuerza y que, de acuerdo con su percepción, tuvo una duración considerable.

“Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto”. Laura Flores

“No pasó nada, pero sí se movió todo y feo. Se sintió feo”, agregó.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 7.4 en Colombia?

El fuerte terremoto ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7.4, de acuerdo con reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro se ubicó en el departamento de Chocó, en el occidente del país, aunque el movimiento fue percibido en distintas regiones de Colombia, incluida Bogotá.

Las autoridades reportaron que 111 personas han perdido la vida, así como afectaciones importantes en distintas zonas, mientras continuaban las labores de evaluación de daños y atención a las personas afectadas.

En Bogotá, donde se encontraba Laura Flores, el movimiento también generó momentos de preocupación entre habitantes y personas que estaban en edificios y espacios públicos.

Laura Flores dice que el aeropuerto estaba bien

La actriz explicó que el epicentro no estaba en Bogotá y que, aunque el movimiento se sintió con intensidad en la capital colombiana, el aeropuerto donde se encontraba no sufrió daños.

“El epicentro no fue en Bogotá, fue cerca de acá”, comentó Laura Flores.

También habló sobre la reacción de algunas personas dentro de la terminal aérea, al considerar que no todos estaban acostumbrados a experimentar un movimiento de esta intensidad.

“Aquí pues no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores”, afirmó.

A pesar del susto, Laura confirmó que tanto ella como su hija estaban bien y que el aeropuerto “El Dorado” se encontraba en condiciones para continuar con sus operaciones.

Después de compartir el video, la actriz publicó un mensaje en el que volvió a hablar sobre el sismo y expresó su solidaridad con las personas que se encontraban en las zonas más afectadas.

“¡Vaya susto! Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos!”, escribió inicialmente Laura Flores.

Aunque en su publicación hizo referencia a una magnitud de 6.4, los reportes posteriores de las autoridades situaron la magnitud del terremoto en 7.4.

La actriz también aprovechó para enviar un mensaje de cariño a los colombianos.

“Abrazo a la hermosa gente de Colombia, que siempre tiene una sonrisa y una educación divina”, escribió.

Además, expresó su preocupación por quienes se encontraban en las regiones donde el sismo provocó mayores afectaciones.

“Abrazos a la gente que está en las zonas afectadas en el interior del país”, finalizó en su mensaje.

La actriz dejó claro que, después del susto inicial, su principal preocupación estaba en las personas que se encontraban en las zonas más cercanas al epicentro y en los lugares donde se registraron daños.

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