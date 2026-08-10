Festival Macabro retira de su programación “Ice Cream Man”, de Eli Roth, tras críticas

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Película de Eli Roth retirada de programación de Macabro Foto: AFP

El Festival Macabro informó, a través de un comunicado, este 10 de agosto que la película “Ice Cream Man”, del director Eli Roth, fue retirada de su programación tras las críticas y comentarios de sus seguidores en redes sociales.

Para el festival, que se celebra del 12 al 23 de agosto, esta decisión es “en congruencia con los valores que han acompañado a Macabro”, mientras que algunos usuarios han mostrado su apoyo a la postura y otros han cuestionado la decisión.

Película de Eli Roth retirada del Festival Macabro

El Festival Macabro dio a conocer que la película del cineasta Eli Roth dejaría de ser parte del evento, esto en respuesta a los comentarios de sus seguidores.

“Como festival, entendemos que cada película que integra nuestra programación forma parte también de una conversación con nuestro público y con el contexto en el que se presenta. Por ello, y a partir de las preocupaciones que se han expresado en torno a la presencia de Ice Cream Man, de Eli Roth, hemos decidido retirar la película de la programación de esta edición”. Macabro

Aunque el festival no menciona un motivo específico para retirar la cinta, en las redes de Macabro hay comentarios del director que hacen referencia a una publicación que realizó contra Greta Thunberg.

Comentarios polémicos del director después de que la activista denunciara una situación con el ejército israelí mientras buscaba brindar ayuda humanitaria al pueblo palestino.

El cineasta Eli Roth escribió en ese momento: “Ella necesita ser devorada por caníbales”.

También los seguidores del festival amenazaron con boicotear Macabro en señal de apoyo a Palestina y cuestionaron la presencia de la película de Roth en la programación.

También critican uso de IA en “Ice Cream Man”

Cabe señalar que también se mencionó y criticó el uso de inteligencia artificial en la cinta. El propio Eli Roth lo confesó a Variety después de que anteriormente había mencionado que él mismo había dibujado la secuencia.

“La IA se utilizó en una pequeña parte de algunas escenas de la película. Fue una oportunidad donde la tecnología y la creatividad se unieron para ayudar a dar vida a mi visión de la película”. Eli Roth

El festival agradeció los comentarios e inquietudes de sus fanáticos en el mismo comunicado y celebró que la comunidad de Macabro se siga consolidando.

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