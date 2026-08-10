David Bisbal vive terremoto en Colombia y comparte el video del momento: “Por favor, virgencita”

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David Bisbal comparte video sobre terremoto en Colombia Foto: AFP | Shutterstock

David Bisbal utilizó sus redes sociales para mostrar cómo vivió el terremoto que sacudió Colombia este lunes. Con una magnitud de 7.4, el se sintió en Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá.

El cantante, que se encuentra en el país colombiano por sus compromisos con el reality Operación Triunfo que ahí se realiza, mostró en un video el momento del terremoto, mientras en el fondo se logra escuchar la alarma sísmica.

David Bisbal vivió el terremoto en Colombia

David Bisbal se encuentra en Colombia como parte de la producción del reality Operación Triunfo, un reality musical que se graba en territorio colombiano.

Es por esto que él y su familia se encontraban en el país cafetalero cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el país.

Bisbal utilizó sus redes sociales para publicar el video que grabó, donde capta cómo se mueven los objetos mientras él pide que todo pare.

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”, se le escucha decir.

Destacar que el artista también publicó una imagen en la que comparte los números de emergencia de Colombia para quien pueda necesitarlos ante esta situación

Días antes el cantante mostró imágenes de su familia paseando por puntos de la capital colombiana, a quienes agradeció el cariño que le han brindado.

“Colombia siempre me ha tratado con un cariño inmenso. Pasear por Bogotá, compartir estos momentos con mi familia, volver a sentir el cariño de la gente… me ha recordado por qué siempre me siento tan feliz aquí. Gracias por hacerme sentir tan querido una vez más”. David Bisbal

¿Qué ocurrió en Colombia?

Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4. este 10 de agosto, el movimiento sísmico logró sentirse en Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

De momento existe un número indeterminado de heridos en las ciudades afectadas, pero los primeros reportes de agencias como Reuters hablan de al menos 111 muertos.

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