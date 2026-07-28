Rapero D4vd a juicio por homicidio y abuso sexual contra una menor; analizan pedir pena de muerte

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El cantante colaboró en soundtracks de series. Foto: Getty Images

El cantante David “N”, conocido como “D4vd“ enfrentará un juicio en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que una jueza determinara que la fiscalía presentó pruebas suficientes para que responda por los cargos de homicidio, abuso sexual continuo de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

“La Fiscalía ha cumplido con su carga por todos los cargos”,. Charlaine Olmedo, jueza de Los Ángeles

¿Qué pruebas presentó la Fiscalía contra D4vd?

De acuerdo con Reuters y CNN, la jueza Charlaine Olmedo emitió ayer, 27 de julio, la resolución al término de una audiencia preliminar de cinco días, en la que concluyó que existe causa probable para que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal.

De acuerdo con los fiscales del condado de Los Ángeles, el artista es acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años. La investigación sostiene que ambos intercambiaron mensajes de texto antes de que la adolescente acudiera al domicilio del cantante el 23 de abril de 2025, en un vehículo de transporte solicitado por él.

Según la acusación, la joven envió un último mensaje en el que escribió: “Ya casi llego; abre la puerta si estás en casa”. A partir de ese momento, su teléfono dejó de registrar actividad.

La Fiscalía afirma que el homicidio ocurrió después de que la menor amenazara con revelar la relación de casi tres años que mantenía con el cantante. Asimismo, sostiene que el acusado de 21 años conoció a la adolescente cuando tenía 11 años y él 18 años; posteriormente habría cometido abusos sexuales en su contra.

Tras el fallo, el cantante permanecerá detenido sin derecho a fianza. D4vd se declaró no culpable y deberá comparecer nuevamente el 31 de agosto, cuando está prevista la lectura formal de cargos.

La defensa rechaza las acusaciones

Los abogados del cantante sostienen que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para acreditar el delito de asesinato y mantienen la declaración de inocencia de su cliente.

Por su parte, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó que su oficina aún analiza si solicitará la pena de muerte en caso de que el cantante sea declarado culpable.

Durante la audiencia también se presentaron fotografías, mensajes de texto y otros elementos de índole sexual obtenidos durante la investigación. El cuerpo de la adolescente fue localizado meses después dentro de un vehículo Tesla registrado a nombre del acusado.

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