Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, tras 40 días de búsqueda

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Familia de Kelly pide tiempo en privado. Foto: paquitaoficialb | Cuartoscuro

Kelly Ariadne Gerardo Grajeda, nieta de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, fue localizada con vida luego de que fuera reportada como desaparecida el pasado 20 de mayo. El sobrino y exmánager de la cantante, Paquito Torres, compartió la noticia a través de un comunicado en redes sociales.

“Hoy, con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida. Este reencuentro representa una bendición para nuestra familia y una muestra de que la esperanza nunca debe perderse”, se puede leer en el perfil de Instagram paquitaoficiald.

En nombre de toda la familia, agradeció el apoyo brindado por quienes acompañaron la búsqueda de la joven durante los 40 días de incertidumbre.

Asimismo, precisó que las investigaciones continuarán “hasta esclarecer plenamente lo sucedido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que correspondan”.

También reiteró que la familia busca “la verdad y la justicia”.

“Nuestro deseo es que los hechos sean esclarecidos y que ninguna otra familia tenga que vivir un calvario como el que nosotros enfrentamos durante estos 40 días”, expresó.

Finalmente, la familia de Paquita la del Barrio pidió comprensión para que la familia pueda vivir este momento con privacidad.

“En este momento solicitamos comprensión para permitir que Kelly y nuestra familia vivan este reencuentro con la privacidad y tranquilidad que merecen”, concluyó el comunicado.

Reporte de desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio

La Secretaría de Gobierno de Guanajuato reportó que Kelly Ariadne, de 28 años, desapareció en el municipio de San Miguel de Allende.

En ese momento no se dio a conocer información sobre las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Tampoco la familia de la intérprete de “Rata de dos patas” emitió declaraciones públicas sobre el caso.

Fue el periodista Lalo Carrillo quien explicó en el programa “De Primera Mano” que Kelly Ariadne habría ingresado a un centro de rehabilitación días antes de abandonar el lugar, momento en el que se perdió el contacto con ella.

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