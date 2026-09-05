Escolta de Farath Coronel es detenido como principal sospechoso de su asesinato; horas antes discutió con él

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Aún se desconoce el movil del asesinato. Foto: FGJEM

Elías “N”, quien se desempeñaba como escolta de Farath Coronel, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su probable participación en el homicidio de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo artístico como Farath Coronel o la “Diabla”; horas antes ambos habían discutido.

El detenido formaba parte del equipo de seguridad del vidente quien fue encontrado sin vida ayer, viernes 4 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

señaló que la detención de Elías “N” forma parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Farath Coronel y su escolta habían peleado horas antes de su asesinato

Después de que se confirmó el fallecimiento de Farath Coronel comenzó a difundirse en redes sociales un video en el que el vidente aparece reclamando a sus escoltas por la manera en que realizaban su trabajo.

En la grabación, “La Diabla” les exige cumplir con sus responsabilidades de seguridad y cuestiona que pidieran derechos laborales cuando, según sus palabras, no habían cumplido con sus obligaciones.

“Porque usted es empleado”, se escucha decir a Farath Coronel durante la discusión, mientras explica cómo, desde su perspectiva, debían desempeñarse sus escoltas.

“¡Cállese el hocico a la verga perro, porque usted es empleado, aquí están primero mis lujos y mis placeres y después tu sueldo!”, dice Farath a su equipo de escoltas, previo a su asesinato. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/8cl1DxrspF pic.twitter.com/KUcEfDvR0u — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 5, 2026

El vidente también habla sobre la organización de su equipo de seguridad, al señalar que mientras uno de los escoltas permanecía afuera, otro debía quedarse dentro de la vivienda.

En otro momento de la grabación, Farath habla de los gastos relacionados con sus empleados y asegura que había reducido 50% la nómina.

Pese a que en redes sociales usuarios señalan que el descontento habría sido el movil para el homicidio, hasta el momento la FGJEM no ha confirmado dicha hipótesis.

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