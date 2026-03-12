Video muestra momento en que Sergio Mayer enfrenta agresión tras su eliminación del reality

GENERANDO AUDIO...

Sergio Mayer confirmó la agresión que vivió. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de viralizarse un video en el que es víctima de una agresión verbal, poco después de convertirse en el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

En el clip, que circula en redes sociales, se aprecia al exintegrante de Garibaldi mientras habla de lo ocurrido tras responder a personas que, aparentemente, lo confrontaron en la calle.

Aunque no se escucha con claridad qué es lo que esta gente le dice, Mayer les respondió con groserías.

“Órale, a ching#$%r a su madre. Órale”. Sergio Mayer

¿Qué ocurre en el video donde agreden a Sergio Mayer?

Las imágenes difundidas en internet parecen formar parte de un directo en redes sociales, aunque hasta ahora, no se ha confirmado si se trataba de una transmisión con seguidores o de una entrevista para algún programa.

En el video, se escucha a una mujer preguntarle si todo estaba bien, después de la reacción del actor, lo que llevó a Sergio Mayer a explicar parte de lo sucedido.

“Ese es el tema con las agresiones de las personas, pero todo bien…”, se le escucha decir al también diputado por parte de Morena.

Así, el propio Mayer confirmó que se trató de una agresión, aunque no precisó si hubo contacto físico, por lo que todo apunta a que el incidente se quedó en el plano verbal y que respondió para evitar la falta a su persona.

Críticas por su participación en “La Casa de los Famosos”

Durante su estancia en “La Casa de los Famosos”, el actor fue blanco constante de críticas en redes sociales, en parte porque solicitó licencia como diputado para participar en el reality show.

Algunos usuarios cuestionaron que dejara temporalmente su curul para formar parte del programa transmitido por Telemundo, lo que generó un intenso debate entre internautas.

Sergio Mayer defendió su participación en un video previo a su entrada, donde explicó que el programa funciona como un experimento social que puede servir para enviar mensajes a la población.

Según dijo, este tipo de formatos también permiten reflexionar sobre la cultura latina, especialmente en el contexto que viven las comunidades hispanas en Estados Unidos.

Sergio Mayer anticipaba debate por su participación

En el mismo video, el exintegrante de Garibaldi aseguró que estaba consciente de que su decisión generaría polémica.

“Estoy convencido de que habrá comentarios y habrá un debate sobre mi participación en este reality”, expresó.

También, planteó que este tipo de dinámicas podrían servir para que quienes buscan cargos de representación popular sean observados por la ciudadanía y pueden tener más información para decidir.

Hasta el momento, Sergio Mayer no ha ofrecido más detalles sobre el incidente, mientras que el debate en redes continúa dividido entre críticas y mensajes de apoyo.

