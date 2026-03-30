Belinda presenta canción rumbo al Mundial 2026 y sorprende usando el jersey de México

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Belinda lanza canción rumbo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

La cantante Belinda presentó la canción oficial de Sabritas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La presentación se realizó el viernes 27 de marzo en Sala Despecho, en Polanco, donde la artista apareció de forma sorpresiva ante el público. La intérprete estuvo menos de 24 horas en el país, ya que viajó únicamente para cumplir con la presentación y avanzar en la grabación del videoclip.

Una colaboración musical que también incluye a Emmanuel y Mijares

Durante el evento, Belinda confirmó que el tema forma parte de una campaña relacionada con el Mundial y que también contempla la participación de Emmanuel y Mijares, quienes aparecen cantando la canción en videos promocionales.

El jersey de la Selección Mexicana llamó la atención

Uno de los elementos que más generó comentarios fue el atuendo de la cantante, quien apareció con un jersey de la Selección Mexicana con el número 10 y personalizado con brillos plateados que le dieron un toque más enfocado en su estilo.

La propia Belinda señaló que su vestimenta estaba ligada al proyecto musical enfocado en el Mundial 2026. También explicó que fue invitada a participar en la creación de una canción alusiva al torneo, lo que representó un compromiso importante dentro de su carrera.

Belinda visita México

Belinda explicó que su visita a México fue breve debido a compromisos profesionales que tiene en España, donde está grabando la serie “Carlota“. Durante su aparición, adelantó que el videoclip del tema sería grabado inmediatamente después del evento.

“24 horas en México. Mañana va a ser un día muy especial, voy a grabar el video de una canción muy importante”, comentó.

Durante esta visita, además de presentar la canción, la cantante “asaltó” una micro como parte de una broma durante su estancia en México.

Además el sábado 28 de marzo grabó un video musical junto a Los Ángeles Azules en el Monumento a la Revolución, en la capital del país.

“¡Ya se la saben! cartera y celulares, por lo menos dame la que tengas” se le escucha decir a Belinda arriba de una micro, donde estaba su equipo de trabajo.

Belinda compartió el momento a través de sus historias de Instagram el sábado por la noche, donde se observa cómo la artista interpreta a una asaltante.

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