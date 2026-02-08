¡Vive la vida loca! Ricky Martin podría ser el invitado sorpresa del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

Habrá dos puertorriqueños en el escenario. Foto: Gettyimages

Ricky Martin podría convertirse en el invitado sorpresa del medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny. A unas horas que inicie el show del medio tiempo, se ha precisado que el compatriota del “Conejo Malo” se subiría al escenario para convertir el espectáculo en un escenario boricua.

¿Por qué dicen que Ricky Martin será el invitado en el Show de Bad Bunny?

El rumor tomó fuerza luego de que el periodista Javier Ceriani informara hace unas horas, que el cantante puertorriqueño fue invitado por el intérprete de “Nuevayol” a participar en el show. De acuerdo con el comunicador, al momento, Martin se encuentra en California.

Lo anterior se suma a los rumores divulgados en redes sociales, donde se señala que en días recientes el cantante de “La Vida loca” fue visto ensayando dentro del Levi’s Stadium, sede del Super Bowl LX en Santa Clara, California.

Sin embargo, hasta el momento, ni la NFL ni los equipos de producción del espectáculo han confirmado la participación de Ricky Martin. No obstante; los seguidores de ambos artistas, quienes ven en esta posible colaboración un momento histórico para la música latina en el evento deportivo más visto del año.

FOTO: Cuartoscuro

Ricky Martin mandó a felicitar a Bad Bunny tras ganar el Grammy

La especulación se da a días que Martin mandara a felicitar a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026. Además, el cantante publicó un artículo en El Nuevo Día, donde celebró el logro como una victoria para la identidad latina y la comunidad inmigrante.

De confirmarse, la aparición de Ricky Martin consolidaría el medio tiempo como un escaparate sin precedentes para la música latina en Estados Unidos. A la lista de posibles invitados también se han sumado nombres como Cardi B, Jhayco y Chencho Corleone, Daddy Yankey, aunque ninguna de estas participaciones ha sido anunciada oficialmente.

El show de medio tiempo está programado para iniciar alrededor de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, con variaciones dependiendo del desarrollo del partido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.