Fans de Camilo Séptimo organizan homenajes para despedir a Jonathan Meléndez

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Jonathan “Honas” Meléndez. Foto: Cuartoscuro

Seguidores del grupo Camilo Séptimo se están organizando para rendirle homenaje a Jonathan “Honas” Meléndez, víctima de un multihomicidio registrado en Atizapán de Zaragoza. Además del músico también fueron asesinados su esposa embarazada, su hija de tres años, una joven que trabajaba para la familia y el perro del hogar.

Organizan homenaje para Jonathan Meléndez

En redes sociales circulan convocatorias organizadas por los “Navegantes”, como se hacen llamar los fans de Camilo Séptimo, para salir a las calles de la Ciudad de México y rendirle homenaje póstumo a Jonathan Meléndez.

Una de las convocatoria, publicada en grupos de Facebook, menciona que la cita es el próximo domingo 6 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Ángel de la Independencia. “La idea es reunirnos como fans, compartir su música, llevar flores, fotografías y mensajes, y simplemente estar juntos en este momento tan difícil”.

‼️PREPARAN HOMENAJE A “HONAS” DE CAMILO SÉPTIMO EN LA #CDMX‼️



Homenaje a nuestro querido navegante 🖖🏼🤍



En medio de todo lo que estamos viviendo, queremos crear un espacio para despedirlo, recordarlo y agradecer todo lo que su música significó para nosotros.



Los invitamos a… pic.twitter.com/rsZGSnexzC — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 3, 2026

También se está organizando otro homenaje para el 27 de septiembre, a las 11:00 horas frente al Palacio de Bellas Artes. A los asistentes se les pide llevar una prenda que recuerde a Camilo Séptimo, fotografías y una veladora.

Camilo Séptimo despide a Jonathan Meléndez

Horas después del fallecimiento de Jonathan Meléndez, la agrupación Camilo Séptimo emitió un comunicado para despedirse de su tecladista. En el mensaje también lamentan la muerte de la esposa e hija de “Honas”.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribió la agrupación

Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos”.

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