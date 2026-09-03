Majo Aguilar, Enjambre y más músicos mexicanos lamentan la muerte del tecladista de Camilo Séptimo

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Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo Foto: Cuartoscuro

El mundo de la música mexicana está de luto tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, víctima de un ataque violento dentro de su hogar en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron encontrados sin vida dentro del inmueble el artista y su familia, por lo que varias personalidades, amigos y compañeros del músico se han hecho presentes en redes para lamentar este hecho.

Entre los comentarios se encuentran bandas como Midnight Generation o The Little Jesus, quienes mandan el pésame a la agrupación.

Otros mensajes del mundo musical dentro de la caja de comentarios son:

Silvana Estrada: lo siento mucho, no hay palabras. Mi más grande pésame.

Bruses: muchísimo, inmenso amor también al bebé sobreviviente, lo siento mucho. Estamos de luto con ustedes.

Los Concorde: lo sentimos mucho.

Donovan Morales: lo lamento demasiado, todo mi amor para ustedes, familia y amigos.

Enjambre: un abrazo fraternal, están en nuestras oraciones. Nuestro más sentido pésame.

Ximena Sariñana: lo siento mucho, amigos, no hay palabras, todo nuestro apoyo y mucha fuerza para todos ustedes y las familias.

Odisseo: los abrazamos con el alma.

La Gusana Ciega: abrazo.

Clubz: lo sentimos mucho, amigos. Les mandamos mucha luz y mucha fuerza. Abrazo grande.

Foto: Instagram

Asimismo, Majo Aguilar también utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre la situación, la cual afirma que no hay manera de describir.

“No tuve el honor de conocer a Jonathan, sin embargo, fue lo único que ocupó mi mente todo este día. Cualquier adjetivo para calificar lo que sucedió va a quedar muy, muy corto. Muchísimo amor y fuerza a su familia, sus amigos y a mis colegas de Camilo Séptimo”, se puede leer en una de las historias de Instagram.

Asimismo, la agrupación DLD y la cantante Samantha Barrón también se pronunciaron con tristeza en sus redes.

“Nos unimos con mucho dolor a la familia y amigos de nuestro querido Honas, de nuestros hermanos de Camilo Séptimo. No tenemos palabras, solo indignación y tristeza por este doloroso suceso que deja una huella en nuestra sociedad y en nuestros corazones. Que tú y tu familia tengan mucha luz en su camino, querido amigo”. se puede leer

Camilo Séptimo despide a su tecladista

La agrupación lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el cual despiden a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, “Honas Meléndez”, así como a su familia y la mujer que colaboraba con ellos, quien también perdió la vida.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, se lee en el comunicado donde lamenta la situación.

Agregando: “Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos”.

¿Qué ocurrió con el tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, “Honas Meléndez”, uno de los miembros de la agrupación Camilo Séptimo, fue asesinado en su domicilio ubicado en la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con los reportes de la fiscalía, se encontraron cuatro personas fallecidas en el inmueble, identificadas como el propio músico, su esposa Ana Paula y su hija de 3 años, así como una mujer de nombre Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos.

Las autoridades dieron a conocer que existen dos detenidos por el caso y se sigue investigando para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

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