Faro de Oriente celebra 26 años con homenaje a ícono del reggae mexicano

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Faro de Oriente. Foto: Cuartoscuro

El Faro de Oriente celebra su 26 aniversario con un homenaje en vida a Kabuto Man, considerado una de las voces más representativas del reggae mexicano y de la cultura musical independiente del país.

La celebración, que forma parte de la programación especial “Oriente en Lucha: 26 Años de Cultura Viva”, se realiza este sábado 13 de junio en la explanada principal del recinto cultural ubicado en Iztapalapa.

Como parte del reconocimiento, participará la banda capitalina Raíces Rudas, encargada de acompañar musicalmente al artista durante una jornada que reunirá a músicos invitados y representantes de la escena nacional.

El homenaje busca reconocer la trayectoria y el legado de Kabuto Man, cuya carrera lo ha convertido en una referencia para distintas generaciones de músicos vinculados al reggae y al ska en México.

Raíces Rudas: “Kabuto merece un sitio”

Para los integrantes de Raíces Rudas, participar en este homenaje representa mucho más que una presentación.

Durante una entrevista con UnoTV, la agrupación aseguró sentirse orgullosa de formar parte del reconocimiento a uno de los músicos que ayudó a abrir camino dentro de la escena independiente.

“Estamos muy emocionados, orgullosos y felices de participar”, señalaron.

La banda recordó que la influencia de Kabuto Man ha trascendido generaciones y que su trabajo fue fundamental para músicos que buscaban acercarse a las raíces del reggae.

“Antidoping, banda de la que formaba parte Kabuto, fue de las primeras bandas en México que empezaron a influenciarse de un reggae más puro, a meterse a las tripas de esto y buscar más allá”, explicaron.

La admiración también tiene un componente personal.

“Kabuto merece un sitio. Fue casi el primer vocalista que escuché en una banda que para mí era de mis favoritas”, compartió uno de los integrantes.

Por ello, consideran que el homenaje cobra un significado especial al realizarse mientras el músico continúa activo.

“Se merece y más que nada en vida, porque en vida es cuando se debe reconocer a todos”, afirmaron.

Una familia llamada Raíces Rudas

Además de hablar sobre el homenaje, los músicos aprovecharon para reflexionar sobre el significado que ha adquirido la agrupación después de más de dos décadas de trayectoria.

Fundada a principios de los años 2000, Raíces Rudas forma parte del movimiento conocido como Mexican Ska Revival, corriente que busca recuperar los sonidos tradicionales del ska y el reggae desde una identidad mexicana.

Sin embargo, cuando sus integrantes definen a la banda, la palabra que más se repite es familia.

“Raíces Rudas es una familia, una banda de compas que un día decidió hacer ruido y crear cosas”, señalaron.

A lo largo de 25 años, la agrupación ha vivido cambios, aprendizajes y desafíos, pero aseguran que la amistad ha sido el elemento que los mantiene unidos.

“Aquí encontramos refugio. A veces llegamos con cargas emocionales del trabajo o de la vida, pero la música nos desarma y nos obliga a chambear”, compartieron.

Por eso, acompañar a Kabuto Man tiene una carga simbólica especial.

“Hoy queremos acompañar a una de nuestras figuras, uno de nuestros padres fundadores e influencias”, concluyeron.

El 26 aniversario del Faro de Oriente se engalanará, también, con la presencia de las bandas Belafonte Sensacional, Yucatán A Go Go, Morfeo, Master Crooks, Zakyel y Pani Pain.

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