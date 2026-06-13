Patrick Bruel suma dos nuevas denuncias por presuntos abusos sexuales

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Patrick Bruel acusado de violación. Foto: AFP

El cantante y actor francés Patrick Bruel enfrenta nuevas acusaciones por presuntos delitos sexuales, luego de que dos mujeres presentaran denuncias por intento de violación, violación y agresión sexual, informaron este sábado la fiscalía de Nanterre y la abogada de las denunciantes.

Las nuevas denuncias se suman a una serie de acusaciones que han sido presentadas en los últimos años contra el artista de 67 años, una de las figuras más reconocidas de la cultura francesa, quien ha negado cualquier conducta ilícita.

De acuerdo con las autoridades, una de las denunciantes acusa a Bruel de haber intentado violarla y de haberla agredido sexualmente durante un festival de cine realizado en la isla de La Reunión en 2007. La segunda mujer asegura que fue víctima de violación y agresión sexual por parte del cantante en 2012.

Acusaciones se acumulan desde la década de 1990

Las denuncias contra Patrick Bruel abarcan presuntos hechos ocurridos entre las décadas de 1990 y 2000. El pasado miércoles, jueces de instrucción lo imputaron por cargos de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual en cuatro casos distintos.

Según las autoridades judiciales, tres de esos expedientes corresponden a hechos presuntamente cometidos en Francia y uno más en Bélgica.

Además, los magistrados determinaron que el cantante será investigado, aunque sin imputación formal por el momento, en otros cuatro casos adicionales, dos de ellos relacionados con presuntas violaciones.

Más de una decena de acusaciones siguen bajo análisis

La fiscalía también analiza las denuncias de otras 13 personas que señalan a Bruel por presuntos delitos de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual ocurridos entre 1992 y 2008.

Las autoridades deberán determinar si esos casos aún pueden ser perseguidos judicialmente o si han prescrito. Un noveno expediente por presunta violación ya fue considerado demasiado antiguo para iniciar acciones penales.

Asimismo, otras tres denuncias (dos por violación y una por intento de violación) ya fueron presentadas o están en proceso de formalizarse.

Permanece bajo control judicial

Como parte de las medidas impuestas por la justicia francesa, Patrick Bruel permanece bajo control judicial, por lo que tiene prohibido abandonar el territorio francés mientras continúan las investigaciones.

El caso se suma a otros procesos de alto perfil surgidos en Francia tras el movimiento #MeToo, que también derivó en denuncias contra el actor Gérard Depardieu, condenado el año pasado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual y cuyo caso continúa en apelación.

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