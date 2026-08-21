Fátima Bosch visita la NASA y recibe inesperada sorpresa

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Fátima Bosch tuvo una cálida bienvenida en la NASA. Foto: AFP | Ilustrativa

Fátima Bosch, actual Miss Universo, visitó el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde recorrió algunas de sus instalaciones y recibió un inesperado homenaje por parte del equipo del centro.

La reina de belleza mexicana compartió imágenes de su visita en sus redes sociales a una de las principales instalaciones espaciales de Estados Unidos.

Entre los momentos que mostró se encuentra el recibimiento que tuvo al llegar al Centro de Control, donde apareció una imagen suya en el monitor principal.

A través de su publicación, Bosch expresó la emoción que le provocó regresar a la NASA, aunque en esta ocasión como Miss Universo.

“La versión de mí de pequeña perdería la cabeza de la emoción. De vuelta en la NASA, esta vez como Miss Universo: Houston… lo logró”, escribió.

El recibimiento de Fátima Bosch en la NASA

Además de la imagen de Fátima Bosch que la mostraba como si estuviera en el espacio y sobre la Tierra, la Miss Universo tuvo la oportunidad de conocer de cerca varios prototipos de equipos espaciales.

Little me would absolutely lose her mind. Back at @nasa , this time as Miss Universe, Houston… she made it. 🥹🚀 🌟 pic.twitter.com/KGoi3BWVQZ — FATIMA BOSCH (@bosch_fatima) August 20, 2026

Asimismo, Bosch apareció en una fotografía acompañada de un peluche del Dr. Simi en su versión de astronauta.

Durante su recorrido, la reina de belleza pudo tomarse fotografías con trajes de astronautas, colocarse un casco y posar junto a cápsulas e incluso con uno de los cohetes espaciales.

También tuvo la oportunidad de firmar un póster de astronauta en el lugar, junto a otras firmas que se han plasmado previamente.

La publicación acumula hasta el momento más de 320 mil reacciones y más de mil 200 comentarios en Instagram.

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo se acerca a su final, mientras la joven continúa con su agenda de actividades, pues el evento para elegir a una nueva reina ocurrirá el próximo 24 de noviembre.

Por su parte, Miss Universo México se elegirá el próximo 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.

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