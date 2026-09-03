Caso Sasha Sokol: de la denuncia al arresto de Luis de Llano

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Sasha Sokol así ha sido su historia. Foto: Cuartoscuro

Luis de Llano fue detenido y permanecerá bajo arresto hasta la madrugada de este viernes, luego de incumplir la sentencia del juicio por daño moral promovido por la cantante Sasha Sokol, quien acusó al productor de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente.

El caso tomó relevancia pública en 2022, cuando Sasha Sokol decidió hablar después de que Luis de Llano declaró en una entrevista que ambos habían mantenido una relación sentimental. La cantante rechazó esa versión y señaló que se trató de abuso, pues en ese momento ella tenía 14 años y el productor 39.

Aunque la denuncia por abuso sexual no pudo avanzar por la vía penal debido a que el delito ya había prescrito, Sasha Sokol sí llevó el caso a tribunales por daño moral. La demanda derivó en una sentencia contra Luis de Llano, con diversas medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública hacia la cantante.

Sin embargo, el incumplimiento de esta medida, así como la negativa del productor de publicar la síntesis de la sentencia, derivó en el arresto temporal que enfrenta actualmente el productor.

Aquí te presentamos la cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol.

Cronología del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

1980: Sasha Sokol y Luis de Llano inician una “relación“, que fue calificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como “ilícita y asimétrica”, esto por la diferencia de edad y por el rol jerárquico que él ejercía.

De acuerdo con el testimonio de Sasha Sokol, la relación con Luis de Llano comenzó cuando ella tenía 14 años y formaba parte de Timbiriche.

En aquel momento, la cantante también participaba en la obra musical “Vaselina”, mientras que De Llano era su productor y representante; el tenía entonces 39 años.

Sokol ha señalado que la relación se prolongó durante varios años y terminó cuando ella tenía alrededor de 17 años.

La cantante también relató que su familia se manifestó en contra de aquella relación cuando tuvo conocimiento de ella. Su madre decidió retirarla de Timbiriche y enviarla a estudiar fuera del país.

Durante décadas, el episodio permaneció alejado de la discusión pública.

8 de marzo de 2022: Sasha Sokol rompe el silencio

El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol publicó un mensaje en redes sociales después de que Luis de Llano hablara sobre la supuesta relación que mantuvieron durante una entrevista con Yordi Rosado.

“Si tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio”, dijo el productor.

Y agregó:

“Qué buscaban todas las niñas, una especie de figura paterna, yo creo que por ese lado fue”.

El productor Luis de Llano fue detenido por no disculparse con Sasha Sokol. Ella lo denunció por abuso sexual y por tener una relacion con ella a sus 14 años.

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Así confesaba sus marranadas con Yordi Rosado.

🫠 pic.twitter.com/deZo9lINhH — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) September 3, 2026

Tras las declaraciones del productor, Sasha Sokol contó públicamente su versión y recordó que en ese momento era menor de edad, mientras que Luis de Llano era su representante. La cantante explicó que durante años tuvo miedo de hablar por las posibles consecuencias que podía enfrentar en su carrera.

El pronunciamiento de Sokol generó una amplia conversación sobre el abuso, las relaciones entre adultos y menores y las posiciones de poder dentro de la industria del entretenimiento.

Julio de 2022: Sasha Sokol demanda a Luis de Llano

Meses después de hacer público su testimonio, Sasha Sokol presentó una demanda por daño moral contra Luis de Llano ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

La cantante buscaba que se reconociera legalmente el daño relacionado con los hechos ocurridos durante su adolescencia y con las declaraciones públicas que el productor realizó posteriormente. El procedimiento quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Mayo de 2023: primera sentencia a favor de Sasha Sokol

En mayo de 2023, una jueza emitió una sentencia favorable para Sasha Sokol. La resolución estableció diversas medidas de reparación, entre ellas la obligación de que Luis de Llano realizara una disculpa pública, además de cumplir con otras disposiciones determinadas dentro del proceso.

El productor impugnó la resolución y recurrió a otras instancias con la intención de modificarla; por lo que el litigio continuó hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

25 de junio de 2025: SCJN emite resolución

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano, por lo que la resolución previamente dictada en los tribunales quedó como válida.

Entre las obligaciones establecidas de acuerdo a dicho dictamen, se encontraba que De Llano debía ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, reparar el daño, tomar un curso especializado en prevención del abuso sexual y abstenerse de realizar referencias públicas sobre la cantante y el caso.

El fallo también estableció un criterio relevante sobre el paso del tiempo, al considerar que éste no impide necesariamente acudir a la vía civil para reclamar la reparación del daño en casos de esta naturaleza.

La Corte explicó que las consecuencias de un abuso sexual ocurrido durante la niñez o adolescencia pueden extenderse durante largos periodos y llegar hasta la edad adulta.

Marzo de 2026: Sasha Sokol reclama que la sentencia no se ha cumplido

En marzo de 2026, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente sobre el proceso y manifestó su cansancio ante la falta de cumplimiento de las medidas establecidas en la sentencia.

La cantante señaló que Luis de Llano continuaba sin ofrecer la disculpa pública ordenada y cuestionó las acciones de quienes debían hacer cumplir la resolución.

Sokol sostuvo que su objetivo no era únicamente obtener una resolución favorable, sino que ésta se cumpliera y que la persona responsable asumiera las consecuencias establecidas por la autoridad judicial.

En el contexto del 8M, también habló sobre las dificultades que enfrentan las mujeres que buscan justicia después de haber vivido situaciones de abuso.

2 de septiembre de 2026: detienen temporalmente a Luis de Llano

El 2 de septiembre, Luis de Llano fue detenido temporalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

La detención ocurrió alrededor de las 18:13 horas, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, según informó la representación legal de Sasha Sokol.

Los abogados de la cantante explicaron que las órdenes fueron emitidas como medidas de apremio ante el incumplimiento de determinadas obligaciones establecidas dentro de la sentencia. Cada orden contempla 15 horas de arresto, por lo que ambas son acumulables y suman un total de 30 horas.

3 de septiembre, de 2026: hoy

Medios locales aseguraron esta mañana que aunque el equipo de Luis de Llano busca un amparo para evitar seguir con el arresto, este podría ser trasladado a un reclusorio. Según medios especializados, el productor tendría hasta 36 horas para resolver su situación antes de que se determine qué ocurrirá con él.

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