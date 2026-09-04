Luis de Llano sale en libertad tras casi pasar un día detenido por incumplir resoluciones en caso de Sasha Sokol

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Luis de llano fue detenido el pasado 2 de septiembre. Foto: AFP

Luis de Llano salió en libertad tras pasar casi un día detenido en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”, en la colonia Tlalpan, luego de acatar parte de los arrestos administrativos impuestos por incumplir determinaciones judiciales derivadas del juicio a favor de la actriz y cantante Sasha Sokol.

El productor abandonó el lugar bajo un dispositivo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

A su salida, Luis de Llano abordó un vehículo color vino y no dio declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban reunidos afuera del Centro de Sanciones.

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

El pasado 2 de septiembre, Luis de Llano fue aprehendido tras no cumplir con parte de las resoluciones de la sentencia del juicio por daño moral promovida por la cantante Sasha Sokol, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente.

El caso salió a la luz en 2022, luego de que la exintegrante de Timbiriche hablara sobre las declaraciones de Luis de Llano realizadas durante una entrevista, en las que indicó que había sostenido una relación sentimental con la actriz.

La cantante rechazó esa versión y señaló que se trató de abuso sexual, pues, en ese momento, ella tenía 14 años y el productor, 39.

El proceso judicial por lo ocurrido a Sasha Sokol se llevó por daño moral. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por Luis de Llano y dejó una sentencia que estableció diversas medidas que debía cumplir el productor.

Posteriormente, el equipo legal de Sasha Sokol dio seguimiento al caso e informó que De Llano no había cumplido con dos de los mandatos.

El primero consistía en grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

El segundo correspondía a su negativa a publicar la síntesis de la sentencia, en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de la artista, al haberse determinado que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

Según la información proporcionada, cada una de las dos órdenes contemplaba 15 horas de arresto acumulables, derivadas de los dos incumplimientos.

Al momento, el productor Luis de Llano no ha compartido declaraciones sobre su salida del Centro de Sanciones ni sobre si acatará las medidas establecidas en la sentencia del proceso promovido por Sasha Sokol.

Se desconoce por qué De Llano no permaneció detenido durante las horas que acumulaban las órdenes de arresto en su contra y cuál es su estatus actual.

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