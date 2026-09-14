Hayden Panettiere habría muerto por una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, según TMZ

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Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere. Foto: AFP

La muerte de Hayden Panettiere sigue bajo investigación y nuevas versiones apuntan a que la actriz habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo el día de su fallecimiento, de acuerdo con fuentes vinculadas al caso citadas por el medio estadounidense TMZ.

Según la información del medio, fuentes policiales consideran como principal teoría que una pastilla que consumió Panettiere contenía fentanilo. Sin embargo, los resultados toxicológicos aún están pendientes y las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de muerte de la actriz de 36 años.

Las fuentes consultadas habrían señalado que Hayden Panettiere presuntamente mantenía desde hace tiempo contacto con un supuesto traficante de drogas en Los Ángeles, quien le habría suministrado diversos medicamentos de prescripción obtenidos en el mercado negro, entre ellos oxicodona.

La actriz habría consumido varias de las sustancias que presuntamente compró a esta persona durante un vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, un día antes de su muerte.

La principal línea de investigación, indica que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su fallecimiento y esta contenía fentanilo.

DEA investiga la posible procedencia de la pastilla

TMZ también informó que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investigan la relación entre Panettiere y el presunto proveedor, con el objetivo de rastrear el origen de la pastilla que habría provocado su muerte.

La investigación involucra a autoridades de Carolina del Sur y a la DEA, tanto en ese estado como en Los Ángeles.

El caso podría esclarecerse una vez que se conozcan los resultados de los análisis toxicológicos.

Como se informó previamente, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, Brian Hickerson, novio de la actriz, les entregó una bolsa con los medicamentos recetados que tenía Panettiere, será relevante determinar si alguna de esas pastillas contenía fentanilo.

Hickerson también habría administrado Narcan a Panettiere antes de la llegada de los paramédicos, luego de que la encontró sin responder, pese a ello, la actriz no reaccionó.

La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026 en su casa de Carolina del Sur, según reveló previamente TMZ a través de una llamada al 911 a la que tuvo acceso.

En el audio de la central de emergencias se escuchaba a los servicios de emergencia acudir al lugar para practicarle reanimación cardiopulmonar.

Fotografías publicadas por el mismo medio mostraron posteriormente la llegada de bomberos y personal de la oficina forense.

Hasta ese momento, la policía del condado de Greenville informó que no había indicios de que se tratara de un crimen.

La autopsia y los estudios toxicológicos serán fundamentales para determinar oficialmente qué provocó la muerte de la actriz.

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