Susan Sarandon afirma que le niegan papeles en Hollywood por sus críticas a Israel

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Sarandon tuvo que dejar su agencia por sus comentarios. Foto: AFP

Susan Sarandon, actriz estadounidense, afirmó este domingo que todavía le siguen negando papeles en Hollywood debido a sus posiciones críticas sobre Israel y la guerra en Gaza.

La estrella de “Thelma & Louise” tuvo que dejar su agencia UTA en noviembre de 2023, luego de realizar unos polémicos comentarios durante un mitin propalestino, declaraciones que posteriormente dijo lamentar.

“Hace poco me volvieron a quitar papeles, porque hay agencias que dicen a la gente que no me contrate. Pero así es la estructura de poder”, dijo la intérprete en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026, , durante la presentación de “The Echo Chamber”, película que compite en el festival.

Susan Sarandon señala posiciones arraigadas en Hollywood

La actriz de 79 años aseguró que, aunque ha habido cambios en la comprensión de la situación de Gaza entre la opinión pública, todavía existen posiciones muy arraigadas dentro de su sector.

“Creo que ha habido cambios en términos de comprensión de la situación en la opinión pública, pero siguen existiendo posiciones muy arraigadas en mi sector, defendidas por sionistas, que no han suavizado sus ideas sobre mí”, afirmó durante una rueda de prensa.

Pese a la situación que enfrenta, Sarandon aseguró que se encuentra bien y destacó el respaldo de sus personas cercanas.

“Pero tengo a mi familia, tengo a los míos, y todo está bien”, señaló ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

La actriz afirma que cambió el relato sobre la guerra en Gaza

Sarandon también afirmó que el “relato” sobre el conflicto en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel había “cambiado por completo”.

“La gente está al tanto de muchas cosas ahora”, advirtió la actriz, en referencia especialmente al apoyo financiero y militar de Estados Unidos a Israel.

La intérprete es una de las figuras de Hollywood que han expresado críticas a la guerra en Gaza. Entre las voces de la industria cinematográfica estadounidense que también han cuestionado el conflicto se encuentran Mark Ruffalo, Richard Gere y Joaquin Phoenix.

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