Gael García Bernal lleva su nueva película “Hombre al agua”a Venecia

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Gael García muestra su trabajo sobre las clases poderosas en Venecia. Foto: AFP

El mexicano Gael García Bernal regresó a la dirección cinematográfica con “Hombre al agua”, película presentada este domingo en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026, donde aborda la manipulación, la falsedad y los intereses de las clases más poderosas. La cinta cuenta además con la participación del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien también aparece como productor.

Para su tercera película como director, García Bernal interpreta a un socorrista cubano llamado Camilo, un hombre responsable y soñador que salva a un rico empresario mexicano que está a punto de ahogarse.

Tras el rescate, el empresario le ofrece un buen puesto de trabajo en su fábrica de Yucatán. Camilo termina casándose con su hija y viviendo en una lujosa mansión, pero con el tiempo comienza a sospechar que aquel encuentro no fue tan casual como pensaba y que la influyente familia tiene otros planes para él.

“Hombre al agua” aborda la manipulación de los poderosos

En esta peculiar fábula, uno de los temas principales es la manipulación de los más poderosos, quienes utilizan distintas estrategias para aprovecharse de las personas en situaciones más desfavorecidas.

“Estamos viviendo un momento donde todo es cooptado para ser capitalizado”, señaló Gael García Bernal en una entrevista con AFP junto a Ricky Martin.

El actor de 47 años también cuestionó cómo se llegó a un escenario en el que todo parece tener una función de provecho, capitalización o incluso de cooptación electoral, al comparar esta situación con un constante “reality de popularidad”.

Algunas escenas de la película, programada en la sección Spotlight fuera de competición del Festival de Venecia, también recuerdan a gobernantes sin escrúpulos que manipulan sus mensajes con el objetivo de ganar votos.

Sin mencionar dirigentes o países concretos, García Bernal defendió el papel del arte frente al avance de este tipo de ideologías.

El cineasta mexicano consideró que estos movimientos temen a las expresiones artísticas y culturales porque pueden cuestionar y desactivar construcciones basadas en el miedo.

Una historia sobre la diversidad de Latinoamérica

“Hombre al agua” también busca reflejar la diversidad latinoamericana, a través de personajes brasileños, argentinos, mexicanos, cubanos y puertorriqueños.

Con esta historia, García Bernal quiso plasmar la riqueza de una región que, pese a sus diferencias, comparte problemáticas y sueños.

“En Latinoamérica es donde está la batalla de la humanidad”, afirmó el cineasta, quien también consideró que la región tiene la posibilidad de construir un lugar más justo y hermoso.

Ricky Martin debuta en el Festival de Venecia

El elenco de “Hombre al agua” incluye a Ricky Martin, quien además participa como productor y tiene un pequeño papel dentro de la historia.

El cantante puertorriqueño interpreta a un actor que participa en la película que está realizando la mujer de Camilo.

Sobre su experiencia durante el rodaje, Martin aseguró que se divirtió y destacó la forma de trabajar de García Bernal.

“Fue divertido, porque él (García Bernal) te deja jugar, pero a la vez te sientes muy protegido”, contó el artista, quien también reconoció que su participación fue breve.

Para Ricky Martin, presentar la película en el Festival de Venecia representa un momento importante en su trayectoria, pues comenzó a trabajar frente a las cámaras desde los 12 años.

“Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí”, afirmó.

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