Lady Gaga y su pareja Michael Polansky disfrutan su nueva etapa como padres

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Lady Gaga disfruta su etapa como mamá Foto: Shutterstock

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky se encuentran disfrutando de una nueva etapa al convertirse en padres de su primer bebé, cuyo nacimiento fue confirmado el viernes 11 de septiembre por el medio estadounidense PEOPLE.

La cantante y el empresario tomaron la decisión de alejarse de los reflectores para poder pasar tiempo con su hijo, informó una fuente a la revista de entretenimiento.

Según informó el medio estadounidense, ambos se encuentran felices con la llegada del nuevo integrante de su familia y disfrutan de esta nueva etapa como padres.

“Ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres”, mencionó la fuente.

La pareja habría tomado la decisión de descansar del trabajo durante este verano para poder permanecer junto a su bebé y disfrutar de sus primeros momentos como familia.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Lady Gaga y Michael Polansky?

La cantante Lady Gaga y el empresario Michael Polansky fueron relacionados sentimentalmente por primera vez en 2020, cuando fueron fotografiados dándose un beso durante una fiesta de Nochevieja realizada en Las Vegas.

Después de un par de años, fue la intérprete de “Bad Romance” quien confirmó que estaba comprometida con el empresario, esto durante una conversación con el francés Gabriel Attal en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pareja sigue junta y una fuente dio a conocer cómo es la dinámica entre ambos: “Michael es muy dulce y comprensivo”.

Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación y una fuente cercana ya había hablado con PEOPLE sobre la forma en la que ambos se complementan.

Asimismo, dio a conocer que el empresario es comprensivo con el trabajo artístico de Gaga y destacó la dedicación que ambos tienen en sus respectivas carreras.

“Él también es muy trabajador, así que valora su dedicación”, mencionó para posteriormente definirlos como “un gran equipo”.

Ahora, Gaga y Polansky comienzan una nueva etapa juntos después del nacimiento de su primer bebé.

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