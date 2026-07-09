Galilea Montijo responde a críticas de su rostro y confiesa qué cirugía se practicó

GENERANDO AUDIO...

Galilea Montijo se pronunció ante las críticas en redes. Foto: Getty images

La conductora Galilea Montijo respondió a las críticas que se volvieron a viralizar en redes sociales sobre su rostro, luego de que usuarios aseguraran que la famosa se habría sometido a varios procedimientos estéticos que provocaron aparentes cambios en su cara.

Los rumores sobre una posible intervención estética, resurgieron luego de que la famosa apareció en Hoy hablando de “La Casa de los Famosos”.

@programa_hoy Ernesto Laguardia y conductores reaccionan a las pistas del segundo habitante… ¿Ya saben de quién se trata? #LCDLFMX ♬ sonido original – HOY

Anteriormente, durante una conversación en Hoy, Montijo explicó que se había sometido a un procedimiento para corregir una ligera diferencia entre sus cejas.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías. Esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, destacó la conductora.

@programa_hoy Nuestra Gali nos cuenta que se hizo unos arreglitos en la ceja. ♬ sonido original – HOY

Sobre las fotos y las críticas sobre su rostro Galilea Montijo destacó que en muchas ocasiones, los tratamientos estéticos requieren un periodo de recuperación que no siempre es posible cumplir debido al ritmo de trabajo de la televisión.

“Aquí no da tiempo de desinflamarte”, dijo.

También agregó que varias imágenes que han circulado en internet no reflejaban realmente cómo luce, ya que fueron seleccionadas en momentos específicos

“Pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”, explicó Galilea Montijo.

Las críticas al rostro de Galilea Montijo

Desde el pasado mes de marzo, una serie de videos y fotografías de Galilea han circulado en internet, donde señalan que ciertas zonas, como sus ojos, se ven diferentes.

🚨 Galilea Montijo NIEGA que le haya quedado chueco un ojo por un tratamiento estético 😣😱#ebninforma #ernestobuitronnews #galileamontijo #chismes pic.twitter.com/8clAoUWOWW — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 1, 2026

También, los usuarios han opinado que los pómulos y la comisura de los labios de la conductora, parecen tener menor movilidad al momento de hablar.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.

Las críticas hacia las mujeres en redes sociales

El debate sobre las críticas al físico de los famosos, especialmente hacia las mujeres, ha tomado fuerza en redes sociales y ha llevado a figuras como Ester Expósito y Selena Gomez a alzar la voz contra los comentarios sobre su apariencia.

Incluso, Gomez aseguró que las mujeres reciben más comentarios negativos que los hombres en redes sociales.