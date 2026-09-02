Fátima Bosch activa “modo fuga” y sale corriendo ante preguntas de reporteros

GENERANDO AUDIO...

Dijo que tenía mucha energía. Foto: AFP

Fátima Bosch huyó de un grupo de reporteros que buscaban entrevistarla en el aeropuerto, luego de ser cuestionada por la participación de María Vargas, nueva Miss Universo México.

En medio de la polémica que enfrenta Miss Universo con Nawat Itsaragrisil, la tabasqueña suma un nuevo escándalo que fue cuestionado por la prensa local; pues según estos “ella nunca había huido de ellos”.

🚨HACE UNOS MOMENTOS 🚨



FÁTIMA BOSCH llega al aeropuerto y literal se echa a correr y evadir a la prensa ..asi el momento

.

Si te gusta el video comenta y comparte pic.twitter.com/dAMRC1oScy — Edn (@edorantes1) September 2, 2026

Fátima Bosch, Miss Universo, huye de un grupo de reporteros

De acuerdo con el video, tras ser abordada por los medios, Fátima contestó en un tono alto que tenía prisa y que le dieran espacio a su papá para pasar, pues “hay que tener educación”. Mientras la Miss intentaba abrirse paso, un periodista le cuestionó sobre que opinaba de la participación deMaría Vargas, representante de Jalisco y nueva Miss Universo México 2026.

Tras contestar que la intervención de su compatriota estuvo “super bien, muy bien”, Bosch salió corriendo y dejó por algunos instantes al grupo de reporteros, que fueron detrás de ella y le cuestionaron por qué huyó si siempre los atiende.

Ante los cuestionamientos, Fátima respondió entre risas: “porque traigo mucha energía hoy”. Posteriormente, cuando le preguntaron si había algún tema del que no quisiera hablar, la también modelo aseguró que podía responder cualquier pregunta. “No, de lo que quieran” y aseguró que solo tenía sueño y prisa.

Sin embargo, la Miss ya no contestó más preguntas durante su estancia con la prensa.

¿Qué escándalo atravisa Fátima Bosch?

A finales de agosto, el empresario y exdirector de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil dijo que busca acelerar el proceso legal contra Bosch que existe en Tailandia y aseguró que solicita una posible orden de arresto.

De acuerdo con la información difundida por Nawat, el procedimiento estaría relacionado con acusaciones de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

El empresario compartió imágenes de un documento que atribuyó a la Policía Nacional de Tailandia y afirmó que este trámite estaría avanzando para solicitar una orden de arresto contra la mexicana.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat?

El conflicto se remonta a noviembre de 2025, durante las actividades previas a Miss Universo en Tailandia.

Nawat confrontó públicamente a Bosch por cuestiones relacionadas con la promoción del país sede. El intercambio subió de tono y el empresario llegó a pedir que personal de seguridad sacara a la mexicana del lugar.

El episodio provocó que otras concursantes abandonaran el sitio en solidaridad con Bosch y posteriormente la Organización Miss Universo tomó medidas contra Nawat durante el desarrollo del certamen. Meses después, la disputa volvió a cobrar fuerza con la información sobre el proceso legal en Tailandia.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.