¿Quién es Aldo Rendón, estilista que sale de “La Casa de los Famosos” por problemas de salud?

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Aldo Rendón salió de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) ayer, martes 1 de septiembre, luego de que se determinara que debía abandonar el reality para atender un problema de salud y comenzar un tratamiento.

La salida tomó por sorpresa a los habitantes de la casa, quienes se despidieron entre lágrimas del estilista. Durante la gala, Rendón explicó que su padecimiento es reversible, pero que necesita comenzar el tratamiento de inmediato, por lo que las condiciones del reality ya no eran compatibles con su atención médica.

“Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya”. Aldo Rendón, estilista y miembro de LCDLF

¿Por qué salió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos?

La salida de Aldo de #LaCasaDeLosFamososMéxico4 es, para mí, parte del fracaso de la señora Noguerón. 😮‍💨📺 Y les voy a decir por qué…



A ver, no niego que el señor Rendón pueda estar enfermo, que necesite tratamiento y todo lo que ustedes quieran. 🩺 Pero eso de que se enfermó,… pic.twitter.com/ekq4tLMvXJ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 2, 2026

La salida de Aldo Rendón a diferencia de otros miembros no se debió a una eliminación, sino a problemas de salud y a que dentro del programa no podía recibir la atención médica necesaria.

Galilea Montijo explicó que Rendón fue sometido a distintos exámenes y que la producción, junto con los médicos, determinó que lo mejor era que abandonara la casa para comenzar su tratamiento.

La conductora también señaló que Aldo no quería salir del reality, pero que su salud debía ser la prioridad. Hasta ahora se desconoce cuál es el padecimiento que enfrenta actualmente.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón nació en 1979 en Culiacán, Sinaloa y es considerado una figura reconocida en el mundo de la moda y el entretenimiento. Se ha desempeñado como estilista, consultor de imagen y crítico de moda, profesión que lo llevó a trabajar con distintas celebridades y publicaciones.

Rendón no estudió diseño de modas, sus primeros pasos los dio como editor de moda de la revista “Spot” y posteriormente colaboró con medios como “Reforma”, “Glamour” y “GQ”. Posteriormente, comenzó a trabajar con la diseñadora Sarah Bustani, una de las figuras pioneras del prêt-à-porter (ropa de moda con uso inmediato) en México. Durante esa etapa conoció de cerca el trabajo del estilismo.

Con más de 25 años de trayectoria, Rendón se consolidó como uno de los estilistas más reconocidos del espectáculo mexicano atendiendo a figuras como Belinda, Gloria Trevi, Ana de la Reguera, Paulina Rubio, Lucero, Karol G, y Verónica Castro.

Su carrera lo convirtió en una personalidad conocida por sus opiniones directas sobre la imagen de personajes públicos, algo que contribuyó a que fuera considerado uno de los participantes más polémicos del reality.

Durante su estancia en el programa, Rendón protagonizó distintos momentos que generaron conversación entre los seguidores del reality. A pesar de las polémicas, su salida provocó una fuerte reacción entre sus compañeros, particularmente en Yahir, quien rompió en llanto al despedirse del stylist.

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