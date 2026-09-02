¿Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo asesinado en Edomex?

GENERANDO AUDIO...

La banda no se ha pronunciado. Foto: Cuartoscuro

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa “Honas Meléndez”, tecladista de la banda Camilo Séptimo , fue asesinado dentro de un departamento ubicado en la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex) hace unas horas.

De acuerdo con versiones de la prensa local, un grupo de sujetos habría ingresado al inmueble y, además del músico, presuntamente habría asesinado a otras tres personas, su esposa, quien supuestamente estaba embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica.

Tras el reporte de los hechos se habría registrado una intensa movilización policiaca en la zona.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

¿Quién era Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue un músico, compositor y productor mexicano de 38 años, que formó parte de Camilo Séptimo, agrupación de synthpop y rock alternativo que comenzó su trayectoria en 2013.

Meléndez participó junto con Manuel Mendoza “Coe” y Erik Vázquez en la consolidación del sonido de la banda, particularmente mediante el uso de sintetizadores y otros elementos electrónicos.

A lo largo de su trayectoria con Camilo Séptimo participó en la creación de distintos temas que se convirtieron en parte del repertorio de la agrupación. Entre las canciones en las que estuvo involucrado se encuentran “Miénteme”, “No te puedo olvidar”, “Vicio”, “Inevitable”, “Contacto”, “No confíes en mí”, “Contracorriente”, “Galáctica” y “Como tú”.

Camilo Séptimo se convirtió en una de las agrupaciones destacadas de la escena alternativa mexicana y lanzó producciones como “Óleos” (2017), “Navegantes” (2019), “Ecos” (2022) y “Jardín de las almas” (2023).

En 2015, la agrupación recibió dos nominaciones a los entonces Premios IMAs, en las categorías de artista nuevo y canción del año por “No confíes en mí”.

Posteriormente, en 2022, Camilo Séptimo fue nominado a los Premios MTV MIAW por el video de “Inevitable”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.