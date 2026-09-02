Palomazo Norteño encabezará festejos del Grito de Independencia en Monterrey; aquí la cartelera completa

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Cartelera de la Macro Fiesta Mexicana. Foto: Gobierno de Nuevo León

El próximo 15 de septiembre se realizará la tradicional Macro Fiesta Mexicana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Para celebrar las Fiestas Patrias, este año se presentará Palomazo Norteño además de otros grupos invitados.

¿Ya están listos para celebrar la noche más mexicana en la MACROFIESTA? 🇲🇽



Te espero el 15 de septiembre desde las 6:00 pm para gritar ¡VIVA MÉXICO! Con un Palomazo Norteño (Palomazo) junto a Rosendo Cantú, Raúl Hernández, Eliseo Robles y Lalo Mora.



Además tendremos a Volver a… pic.twitter.com/MyaPL5IL7c — Samuel García (@samuel_garcias) September 1, 2026

Anuncian cartelera de la Macro Fiesta Mexicana en Monterrey

A través de redes sociales, el Gobierno de Nuevo León dio a conocer la cartelera de artistas que se presentarán este año en la Macro Fiesta Mexicana. Palomazo Norteño, grupo que junta el talento de Rosendo Cantú, Raúl Hernández, Eliseo Robles y Lalo Mora, será el acto principal.

La fiesta en la Macroplaza incluye a Volver a la Cumbia, Norteñazo y el Grupo Folklórico Fandangos de México.

El Gobierno del estado también invita a todas las familias a disfrutar del Gran Desfile Cívico-Militar de Independencia, que se llevará a cabo el martes 16 de septiembre, en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza.

¿Cuándo es la Macro Fiesta Mexicana?

La Macro Fiesta Mexicana se realizará el próximo 15 de septiembre en la Macroplaza de Monterrey. Las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas y el acceso será totalmente gratuito.

“El Gobierno de Nuevo León invita a todas las familias a vivir la gran Fiesta Mexicana este próximo 15 de septiembre, donde la música, la tradición y el orgullo patrio se harán presentes en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza”, publicaron las autoridades del estado.

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