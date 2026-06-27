Películas con temática LGBTQ+: “Cuatro lunas”, “Sueño en otro idioma” y más

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En el marco de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, esta noche en Noticias en Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña destacó una selección de películas mexicanas que, durante los últimos 25 años, han abordado la diversidad sexual y de género desde distintas perspectivas y con historias centradas en el amor, la identidad y la aceptación.

Las recomendaciones incluyen producciones dirigidas por algunos de los cineastas más reconocidos del país. Ellos, han llevado a la pantalla grande historias sobre personas de la comunidad LGBTQ+ con un enfoque humano y sensible.

Películas mexicanas sobre diversidad sexual recomendadas

Entre los títulos mencionados se encuentra “Mil nubes de paz cerca el cielo. Amor, jamás acabarás de ser amor”, dirigida por Julián Hernández, considerada una de las películas que abrió camino para la representación de la diversidad sexual en el cine mexicano contemporáneo.

También figura “Cuatro lunas”, de Sergio Tovar Velarde. Reúne cuatro historias protagonizadas por personajes que enfrentan el proceso de asumir su orientación sexual en distintas etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la vejez.

Otra de las recomendaciones es “Sueño en otro idioma”, del director Ernesto Contreras. Narra la historia de dos hombres que ocultaron durante décadas una relación amorosa mientras intentan rescatar una lengua indígena en peligro de desaparecer.

Historias sobre identidad y relaciones

La lista incluye además “Todo el mundo tiene a alguien menos yo”, de Raúl Fuentes, que explora la relación entre dos mujeres con una diferencia importante de edad y las dificultades que enfrentan conforme avanza su vínculo.

Valdés Peña también recomendó “El camino”, de David Pablos, actualmente en cartelera, en la que un joven desarrolla una relación sentimental con un trailero en medio de un entorno marcado por la violencia y el machismo.

Una historia reciente sobre identidad de género

Entre los estrenos más recientes destaca “Mi pecho está lleno de centellas”, dirigida por Gal Castellanos. La película retrata el proceso de transición de un joven trans y las transformaciones familiares que acompañan ese camino.

Por último, José Antonio Valdés Peña señaló que estas producciones reflejan cómo el cine mexicano ha ampliado la representación de la diversidad sexual y de género. Por ello, muestran historias que buscan generar empatía y visibilizar distintas experiencias de vida.

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