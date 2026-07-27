Harry Styles ya está en México para sus conciertos en CDMX

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El exonedirection aterrizó. Foto: Gettyimages

Harry Styles presuntamente ya se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos en la capital del país. En redes sociales comenzaron a circular fotografías que muestran al cantante británico descendiendo de un jet privado, imágenes que han desatado la emoción entre sus seguidores.

Cabe destacar que desde hace cuatro años el intérprete de “As it was” no pisaba territorio mexicano. Fue en noviembre de 2022 cuando sus fans fueron testigos de una serie de shows que marcaron su carrera.

Captan a Harry Styles en el Aeropuerto de Toluca

🇲🇽🎤 ¡Harry Styles ya está en México! El cantante fue captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca, a unos días de iniciar su serie de conciertos en la Ciudad de México.



La imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de fans celebraron que… pic.twitter.com/394nmOkxjl — Uno TV (@UnoNoticias) July 27, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Harry Styles bajando de un avión privado antes de abordar una camioneta que ya lo esperaba sobre la pista.

En las fotografías también se observa a personal de tierra con chalecos similares a los utilizados por trabajadores del Aeropuerto Internacional de Toluca, aunque hasta ahora ninguna autoridad aeroportuaria ha confirmado la identidad del pasajero.

La posible llegada del cantante ocurre a cuatro días del inicio de sus presentaciones en la capital del país.

Hasta el momento, el exintegrante de One Direction no ha confirmado oficialmente su llegada al país; sin embargo, las publicaciones apuntan a que el artista aterrizó este lunes 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Así avanzan los preparativos para sus conciertos en CDMX

Por otra parte, avanzan los trabajos para montar el escenario del Together Together Tour en el Estadio GNP Seguros.

En redes sociales ya circulan videos y fotografías del montaje que se realiza en el recinto, donde Harry Styles ofrecerá seis conciertos los días:

YA LLEGÓ EL ESCENARIO DE HARRY STYLES A MÉXICO



El escenario del Together Together Tour de #HarryStyles ya se encuentra oficialmente en territorio mexicano y está listo para ser instalado en el Estadio #GNP Seguros.



A partir del próximo 31 de julio, el cantante #británico… pic.twitter.com/jsMzbfCcwI — 24 Morelos (@24_morelos) July 27, 2026

31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

10 de agosto

Todas las presentaciones están programadas para iniciar a las 21:00 horas y contarán con la participación de Jorja Smith como invitada especial.

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