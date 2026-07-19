Captan a Piqué viendo a Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026: ¿y Clara Chía?

Gerard Piqué terminó convirtiéndose en un protagonista inesperado del Mundial 2026 al observar a Shakira mientras la cantante interpretaba “Dai Dai”, himno de este torneo. A través de redes sociales, circularon una serie de imágenes y videos donde se ve al exfutbolista viendo a su exesposa en el show, pero sin la presencia de su pareja Clara Chía.

Shakira y Piqué mantuvieron una relación durante cerca de 12 años. Se conocieron en 2010 durante la grabación del videoclip de “Waka Waka (This Time for Africa)” y con el paso de los años formaron una familia con el nacimiento de sus hijos Milan (2013) y Sasha (2015).

La pareja anunció su separación el 4 de junio de 2022, mediante un comunicado conjunto en el que pidió respeto por la privacidad de sus hijos. Sin embargo, el rompimiento se dio alrededor de rumores de infidelidad por parte del exfutbolista con una joven de nombre Clara Chía.

Piqué ve a Shakira durante el medio tiempo de la final del Mundial 2026

HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

Alrededor de las 11:43 horas, el exdefensor español fue captado llegando al Estadio de Nueva Jersey, acompañado por sus hijos Milan y Sasha para presenciar la Final y el espectáculo de Shakira.

Una que comenzó el show del medio tiempo, tanto Piqué como sus hijos vieron a la intérprete.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a los dos menores siguiendo la presentación de la cantante colombiana desde las gradas del estadio, mientras Piqué observaba hacia el escenario con una expresión seria y sin realizar ningún gesto.

Cabe destacar, que Clara Chía no apareció en el estadio de Nueva York, donde Shakira interpretó “Dai Dai” y protagonizó el primer medio tiempo que superó los 27 minutos.

PIQUÉ Y BUSQUETS PRESENTES EN LA FINAL



Los campeones del 2010 llegan para apoyar a España ⭐⭐#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GbJY82GL6f — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 19, 2026

Shakira confesó que le iba a Argentina en la final del Mundial 2026

Antes de su presentación, Shakira fue cuestionada por la prensa local sobre a qué equipo apoyaría durante la final, tomando en cuenta que sus hijos tienen nacionalidad española y argentina por la relación familiar que los une al futbol.

La cantante explicó que sus hijos apoyarían a España: “imagínate, tengo dos hijos españoles. ¿Ellos con quién van? Bueno, obviamente con España”.

🎙️ "Kimi destekliyorsun?"



🗣️ Shakira: "İki İspanyol oğlum var ama ben Messi'yi destekliyorum. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum." pic.twitter.com/0ArzAU0Lik — Messi Anıları (@messianilari) July 19, 2026

Sin embargo destacó que ella admira a Lionel Messi, a quien calificó como un referente por su disciplina y trayectoria.

“Soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años correr como lo hace, como un niño de 18, enfrentarse a atletas de 20, 24 años y meter tantos goles”. Shakira, cantante

Debido a dicha determinación, los usuarios señalaron que la intérprete de “Waka Waka” le iba a Argentina, equipo que perdió 1-0 contra España.

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