Shakira escribe emotiva carta antes de regresar a España: “En Madrid somos todos latinos”

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Shakira. Foto Cuartoscuro

Shakira escribió una carta a pocos días de volver a España con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” en Madrid. En dicho escrito publicado en el periódico “El Pais”, la colombiana aprovechó para compartir una reflexión sobre la identidad latina, la migración y el vínculo entre ambos lados del Atlántico.

La intérprete de “Chantalle tendrá 12 conciertos en el país español, donde vivió desde el 2011 hasta el 2023 con el padre de sus hijos Gerard Piqué.

¿Qué dice la carta de Shakira sobre su retorno a España?

Bajo el título “En Madrid somos todos latinos”, la cantante colombiana agradeció la recepción que tiene en España, destacando la magnitud de sus próximas presentaciones, que según ella, generan gran expectativa entre sus seguidores.

“Más de 600.000 entradas, la residencia más grande de la historia de Europa, un estadio para 55.000 personas que se levanta en Villaverde, construido para la música y no para el fútbol”. Shakira, cantante

Sin embargo, Shakira aclaró que las cifras no eran el motivo principal de su carta. “Pero no escribo para hablar de números, sino para contar por qué”.

En uno de los fragmentos de la carta, la intérprete explicó que su mensaje parte de una experiencia dolorosa relacionada con las dificultades que enfrentan algunos migrantes latinoamericanos.

“Esto empezó con dolor. Empezó cuando vi a nuestra gente perseguida por el solo hecho de ser latina, familias obligadas a vivir con miedo”. Shakira, cantante

Ante esta situación, Shakira aseguró que decidió responder desde la celebración y no únicamente desde la indignación. “Yo elegí responder con una celebración: la más grande que fuéramos capaces de imaginar. Porque la respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo”.

En este sentido, la intérprete de “Loba” explicó que eligió Madrid como uno de los escenarios principales de esta celebración porque considera que España representa un punto de encuentro para distintas culturas.

“Porque aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada”. Shakira, cantante

La colombiana añadió que España abraza a la comunidad latina y consideró que ese intercambio cultural contribuye a transformar al país.

También hizo referencia a la historia compartida entre españoles y latinoamericanos, al señalar que el océano Atlántico dejó de representar una separación entre ambas comunidades.“El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, afirmó.

Shakira cita a Gabriel García Márquez con Macondo en su carta

Foto: PNGWing.

En su carta, Shakira también recurre a Macondo, el pueblo ficticio creado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, para explicar la inspiración detrás del proyecto que prepara en Madrid.

La cantante considera que la obra de García Márquez representa parte de la identidad latinoamericana y destaca su capacidad para retratar los vínculos, la imaginación y la mezcla cultural de la región.

“Macondo no es un pueblo: es un espejo”, escribió Shakira, quien explicó que el universo creado por el Nobel colombiano le enseñó que en la cultura latinoamericana lo real y lo mágico pueden convivir.

Por ello, el nombre y el concepto de Macondo forman parte de la experiencia que la artista prepara alrededor de su residencia en Madrid, donde busca reunir distintas expresiones de la cultura latina.

Shakira también habló de la “soledad digital”

Por otra parte, Shakira utilizó su carta para reflexionar sobre uno de los efectos de la vida moderna “la soledad digital“. La cantante señaló que, aunque la tecnología forma parte del futuro y no busca rechazarla, las pantallas también tienen una capacidad inédita para aislar a las personas.

Para Shakira, esta situación representa una especie de “epidemia silenciosa” que puede combatirse recuperando los espacios de convivencia y contacto entre las personas.

En ese sentido, consideró que la cultura latina tiene una forma particular de enfrentar el aislamiento mediante elementos como el abrazo, el baile, la comida y la música.

“La pantalla te separa; la música te junta”, escribió la colombiana al explicar la razón por la que sus conciertos buscan convertirse en espacios de encuentro. La cantante sostuvo que una canción puede reunir a personas sin importar su nacionalidad, idioma o lugar de origen.

Finalmente, la artista cerró su mensaje retomando a Gabriel García Márquez al decir que busca encontrar una segunda oportunidad a través de la unión.

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