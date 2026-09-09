“Hoy Va Por Ti”: Héroes por la Vida reúne a Benny Ibarra, Majo Aguilar y más artistas a favor de la donación de órganos

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Héroes por la Vida, campaña permanente de la Fundación Carlos Slim, presentó este miércoles la canción “Hoy Va Por Ti“, un tema que busca impulsar la donación de órganos y que cuenta con las voces de artistas como Benny Ibarra, Majo Aguilar, Karol Sevilla, Mario Bautista y Margarita “La diosa de la cumbia”.

La canción pretende hacer reflexionar a los mexicanos sobre la donación de órganos y tejidos, pues en México hay más de 18 mil personas que esperan actualmente un trasplante de órgano, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

“Si en mi familia hubiéramos tenido la información de esto antes, creo que hubiéramos podido salvar la vida de mi primo Ale, pero creo que esta es una misión para poder salvar a otros“, compartió Karol Sevilla durante la presentación del tema en el Museo Soumaya de la Ciudad de México.

Héroes por la Vida presentó “Hoy Va por Ti” en el Museo Soumaya | Imagen: Uno TV

Por su parte, Mario Bautista, autor de temas como “Brindo“, destacó que la donación de órganos por parte de una sola persona puede ayudar a otras 40 a seguir viviendo.

Y Majo Aguilar reveló ante los asistentes que ya es donadora de órganos, revelando la noticia con la intención de normalizar la cultura de la donación y romper estigmas al respecto.

“Hoy Va Por Ti”, una canción en favor de la donación de órganos

La canción “Hoy Va Por Ti” pretende transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza, ya que la donación de órganos puede representar una segunda oportunidad para quien espera un trasplante.

Este sencillo, interpretado por grandes figuras de la música mexicana, es obra del compositor Stefano Vieni, quien la escribió y produjo a iniciativa de Warner Chapell Music.

Fundación Carlos Slim y Warner Chappell hicieron un llamado a la sociedad a informarse, hablar del tema en familia y considerar la donación de órganos como una decisión que puede salvar una vida.

“Tú, en tu corazón, tienes el poder más grande, indomable. Tú, con tu decisión, puedes darle todo a alguien. Hoy va por mí, mañana va por ti. De la mano hacemos más, juntos somos más“, dice la canción.

– Aunque el tema de Héroes por la Vida ya está disponible en plataformas digitales, el videoclip oficial se dará a conocer en los próximos días.

¿Qué es Héroes por la Vida?

Héroes por la Vida es una iniciativa de Fundación Carlos Slim que busca promover la cultura de la donación de órganos para trasplante en México.

Esta campaña también impulsa la procuración y realización de trasplantes, la formación de profesionales de la salud y la difusión de una cultura de donación.

El objetivo de Héroes por la Vida es generar conciencia sobre la importancia de donar y de conversar en familia sobre esta decisión.

A través de alianzas y acciones de comunicación, la campaña busca sumar voluntades para que más personas tengan la oportunidad de recibir un trasplante y continuar con su vida.

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