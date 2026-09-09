Estado de México celebrará Fiestas Patrias con conciertos gratuitos de Santa Fe Klan, Lila Downs y más

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Habrá conciertos gratis en Edomex por el 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) se prepara para celebrar las Fiestas Patrias este 15 de septiembre con conciertos gratuitos en distintos municipios, donde artistas como Santa Fe Klan, Lila Downs y María José, entre otros artistas, formarán parte de los festejos organizados por los gobiernos municipales.

Las presentaciones se realizarán principalmente en plazas públicas y explanadas, como parte de las actividades conmemorativas por el Grito de Independencia. Los espectáculos serán de acceso gratuito y se sumarán a otras actividades que cada ayuntamiento prepara para la celebración, entre ellas propuestas gastronómicas y eventos culturales.

La programación contempla música de distintos géneros y agrupaciones para la noche del 15 de septiembre. Entre los municipios que ya dieron a conocer parte de sus carteles se encuentran Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, La Paz, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Toluca, San Vicente Chicoloapan y Zumpango.

¿Dónde habrá conciertos gratis en Edomex el 15 de septiembre?

El programa contempla diferentes artistas en cada municipio. Ésta es la cartelera anunciada hasta el momento:

Atizapán de Zaragoza: Los Primos de Durango

Los Primos de Durango Ecatepec: Lila Downs

Lila Downs La Paz: Pequeños Musical

Pequeños Musical Melchor Ocampo: Sonora Dinamita

Sonora Dinamita Metepec: Lenin Ramírez

Lenin Ramírez Naucalpan: Santa Fe Klan

Santa Fe Klan Nicolás Romero: La Original Banda Maguey

La Original Banda Maguey Toluca: María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero

María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero San Vicente Chicoloapan: Pequeños Musical

Pequeños Musical Zumpango: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Con esta programación, los municipios mexiquenses ofrecerán alternativas para quienes buscan celebrar la noche del 15 de septiembre sin pagar por el acceso a los conciertos.

La variedad de artistas también permitirá que los festejos tengan propuestas musicales diferentes. En algunos puntos habrá agrupaciones de música regional mexicana y banda, mientras que otros municipios tendrán presentaciones de artistas de pop, música popular y otros géneros.

Santa Fe Klan, Lila Downs y María José estarán en los festejos

Entre los nombres que destacan en la cartelera de Fiestas Patrias en Edomex se encuentra Santa Fe Klan, quien se presentará en Naucalpan. El cantante guanajuatense es uno de los principales atractivos anunciados para la jornada.

En Ecatepec, la celebración contará con la participación de Lila Downs, intérprete reconocida por incorporar elementos de la música tradicional mexicana en su propuesta artística.

Por su parte, Toluca tendrá una cartelera con tres presentaciones: María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero. De esta manera, la capital mexiquense concentrará una oferta musical diversa para la celebración.

Otros municipios también tendrán agrupaciones conocidas dentro de la música regional. Zumpango contará con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, mientras que Nicolás Romero anunció a La Original Banda Maguey.

En La Paz y San Vicente Chicoloapan se presentará Pequeños Musical, mientras que Melchor Ocampo tendrá la participación de Sonora Dinamita. En Atizapán de Zaragoza actuarán Los Primos de Durango y Metepec recibirá a Lenin Ramírez.

¿Qué otras actividades habrá el 15 de septiembre?

Los conciertos gratuitos no serán las únicas actividades contempladas para la celebración. Los municipios también preparan eventos relacionados con la gastronomía, la cultura y tradiciones mexicanas como bailes folcloricos.

Las plazas principales y explanadas municipales serán algunos de los espacios donde se concentrarán los festejos. Además de las presentaciones musicales, las autoridades locales suelen integrar actividades culturales y espacios para la convivencia de las familias durante la jornada.

La programación puede modificarse o ampliarse conforme se acerque la fecha, por lo que se prevé que otros municipios del Estado de México den a conocer sus respectivas actividades para el 15 de septiembre.

Para quienes planean acudir a alguno de los festejos, será importante consultar previamente los canales oficiales de cada ayuntamiento para conocer los horarios de los conciertos, ubicación de los escenarios, cierres viales y posibles medidas de seguridad.

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