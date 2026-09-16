Federica Quijano vive momento difícil con su hijo: lo traslada sedado de Mérida a CDMX

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Explicó la razón para trasladar a CDMX. Foto: Cuartoscuro

Federica Quijano dijo estar preocupada por su hijo, Sebastián, de 19 años, quien vive con autismo y sufrió una crisis recientemente, por lo que tuvo que sedarlo para trasladarlo desde Mérida a la Ciudad de México.

La integrante de Kabah reveló esta situación ante medios de comunicación. En dicho encuentro también expresó su preocupación al preguntarse qué pasará con él cuando ella no esté.

Federica Quijano espera que el nuevo tratamiento ayude a su hijo

La cantante explicó que su hijo ya es mucho más grande que ella y que, durante el episodio, no logró encontrar contención en la casa que tenían en Mérida.

Ahora, permanece en la Ciudad de México junto a su hijo mientras esperan que el nuevo tratamiento comience a funcionar. Su hija, mientras tanto, se quedó en Mérida.

Federica busca un lugar para el futuro de su hijo

Más allá de la situación que enfrentó recientemente, una de las principales preocupaciones de Federica está relacionada con lo que ocurrirá con Sebastián cuando ella ya no pueda cuidarlo.

Al hablar sobre el futuro de Sebastián, la cantante señaló que su hijo ya es mayor de edad y que su principal preocupación no es que puedan quitárselo, sino encontrar un lugar donde pueda recibir atención cuando ella ya no pueda cuidarlo.

“Sí va a llegar una edad, una etapa en la que, pues, yo no voy a vivirle para siempre. Yo no voy a estar en una situación física toda la vida en donde, pues, evidentemente él va a tener que irse a algún lugar”, mencionó al programa De Primera Mano.

El problema, señaló, es que hasta ahora no ha encontrado un sitio que considere adecuado para Sebastián.

Pide más espacios para personas con autismo

A partir de su experiencia como madre, la integrante de Kabah también hizo un llamado para que existan más espacios de atención, inclusión y oportunidades para personas con discapacidad.

También mencionó que conoce un lugar en Morelos, aunque señaló que tiene un costo que actualmente no puede cubrir. Por ello, consideró necesario que haya más opciones para que personas como su hijo puedan desarrollar actividades, trabajar y contar con atención durante sus crisis.



Asimismo, cuestionó la forma en que algunas instituciones atienden las crisis de personas con discapacidad y pidió que puedan recibir contención de manera digno.

¿Qué es el autismo?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que aparece en la infancia y acompaña a la persona durante toda la vida.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se trata de una enfermedad que pueda curarse, sino de una manera distinta de percibir y procesar el mundo.

El autismo recibe el nombre de “espectro” porque sus manifestaciones son muy diversas: mientras algunas personas requieren apoyos significativos en la vida diaria, otras alcanzan altos niveles de independencia y pueden destacar en áreas específicas.

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