Jennifer Lopez derrocha sensualidad con vestido transparente en París

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López robó la atención de las cámaras. Foto: Gettyimages

Jennifer Lopez se robó varias miradas al asistir con un atrevido vestido transparente que destacó su figura contorneada en el desfile de alta costura de Celia Kritharioti de la Semana de la Moda de París, ayer, 9 de julio.

La actriz y cantante no llegó sola al exclusivo evento; pues “JLo” disfrutó de la pasarela desde la primera fila junto a su hermana, Lynda Lopez, con quien fue captada por los fotógrafos mientras seguía de cerca la presentación de la nueva colección de alta costura de la diseñadora griega.

¿Cómo era el vestido transparente de Jennifer Lopez?

Foto: gettyimages

Para la ocasión, la intérprete apostó por un outfit compuesto por un vestido de encaje en tono nude con tela translúcida que dejaba ver parte de su silueta. Sobre esta pieza llevó un segundo vestido de malla blanca con pedrería bordada a mano, aportando brillo y elegancia al conjunto.

El diseño destacó por su profundo escote en “V”, sus finos tirantes y una caída ajustada que resaltó su figura, convirtiéndose en uno de los estilismos más comentados de la jornada.

La también actriz completó su atuendo con un llamativo abrigo de plumas que llevó sobre los hombros, además de zapatillas de plataforma en acabado metálico, un clutch blanco y joyería discreta que permitió que el vestido fuera el protagonista.

En cuanto al maquillaje, Jennifer Lopez eligió una piel con acabado luminoso y efecto porcelana, acompañada de sombras en color verde menta, rubor bronceado y un labial brillante que complementó su imagen.

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, la presencia de “JLo” no pasó desapercibida; ya qur su elección de un vestido con transparencias y detalles bordados la colocó entre las invitadas que más comentarios generaron durante la Semana de la Moda de París, uno de los eventos más importantes de la industria.

La cantante continúa a sus 56 años consolidándose como un referente de estilo en las principales pasarelas internacionales, donde suele apostar por diseños que combinan glamour, elegancia y un toque de sensualidad.

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