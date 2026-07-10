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Venegas declaró haber aprendido una lección importante. Foto: AFP

Julieta Venegas rompió el silencio sobre el rumor de que habría cobrado 14 millones de pesos por interpretar “La Niña Futbolista”, canción que formó parte de las actividades culturales rumbo al Mundial de 2026.

La cantante mexicana también aseguró que la invitación inicial fue para participar en un proyecto para el Día del Niño y aclaró que no cobró ni un peso.

“Lo que sí me gusta aclarar es que yo no cobré nada por esa canción, no hubo una cosa de estira y afloja”. Julieta Venegas, cantante

Julieta Venegas desmiente haber recibido 14 millones por “La Niña Futbolista” y que fuera una canción para el Mundial 2026

Durante una entrevista con el periodista Javier Paniagua, la intérprete aseguró que la controversia creció a partir de información sacada de contexto y de titulares que muchos usuarios dieron por ciertos sin verificar.

Uno de los rumores más difundidos en redes sociales señalaba que la cantante había cobrado 14 millones de pesos por interpretar la canción. Sin embargo, Venegas negó esa versión.

Incluso cuestionó que muchas personas la creyeran sin analizarla. “¿Quién se le ocurría algo así? Es lo que nadie hacemos en un año esa cantidad de dinero… usen el sentido común, ¿quién le va a dar esa cantidad de dinero? Yo nunca la aceptaría, lo hice realmente de corazón”.

Otro de los rumores que desmintió fue que “La Niña Futbolista” hubiera sido creada específicamente para el Mundial 2026. Venegas explicó que fue invitada para participar en un proyecto pensado inicialmente para el Día del Niño.

“Cuando a mí me invitaron era para el Día del Niño… se las regalé básicamente y después me dijeron que iba a salir en otro momento. Nadie sospechábamos lo que iba a pasar”. Julieta Venegas, cantante

Asimismo, recordó que la canción tiene varios años de existir y que ella únicamente realizó algunos ajustes en la letra y en el arreglo para adaptarla a su estilo.

“La rola no es mía, es de Patita de Perro… me la propusieron y dije: ‘Qué linda canción’. Le hice unos ajustes en la letra y la traje un poco a mi estilo”, dijo Julieta Venegas.

Julieta Venegas reconoce que “La Niña Futbolista” le dejó una lección

La cantante también admitió que toda la situación le dejó un aprendizaje importante, pues aceptó participar sin imaginar el impacto que tendría el proyecto.

“Fue un gran aprendizaje. Yo suelo ser un poco impulsiva. Tendría que haber volteado con mi equipo y decir: ‘¿Qué hacemos?’. Dije: ‘Sí, la hago y te la regalo’… y toma”. Julieta Venegas, cantante

Venegas explicó que debió consultar a su equipo antes de aceptar, pues la polémica llegó justo cuando estaba por lanzar un nuevo disco, por lo que reconoció que fue un momento complicado de impulso.

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