Enrique Singer dirige a Marimar Vega en “Réquiem”, una obra que enfrenta la justicia humana con la justicia divina

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Marimar Vega y Enrique Singer revelaron más detalles. Foto: Alberto Estrada

Marimar Vega y Bruno Bichir protagonizan “Réquiem”, obra de teatro que gira en torno a qué es la justicia y sobre una abogada que está pugnando la condena a muerte de un niño y donde convergen las leyes y la justicia divina.

En entrevista con Unotv.com, Marimar Vega, quien interpreta a la abogada Emma Solís, mencionó que el texto, en el que se basa la obra, “habla de cosas que hoy son muy oportunas, desafortunadamente”, y se preguntó para quién es la justicia.

“Es una obra con la que todos se van a ir de qué hablar y cuestionar de qué lado estás”, aseguró la actriz.

En ese sentido, concordó el director de la obra, Enrique Singer, y aseguró que la obra abre la conversación, plantea un dilema y que sea el público quien resuelva o no.

“Siento que es un dilema muy actual y más en México con lo que está pasando con el Poder Judicial; hay un problema de justicia en el mundo”, destacó y que la obra aporta un punto de vista de discusión y reflexión.

Otro de los temas que aborda la puesta en escena es el racismo y cómo se vive en la actualidad, como pasó recientemente en algunos partidos del Mundial de futbol.

Por otro lado, Singer alabó el trabajo que realizan Marimar Vega y Bruno Bichir, calificando la experiencia como una “delicia” y que sus aportaciones son fundamentales dentro de la puesta en escena. “La obra se construye a partir de ellos”, destacó.

“Es una obra para que ellos se luzcan, que el texto llegue al público y para mí es un placer porque Marimar y Bruno tienen un talento enorme, me encanta trabajar con ellos”, expresó.

Marimar Vega regresa al teatro después de varios años

Por otro lado, la actriz mencionó que fue un reto interpretar a un personaje con fuertes convicciones tras estar ausente del teatro por varios años, pero valió la pena después de leer el texto.

“Es una obra de una hora y 10, no tiene intermedio. Vuela, tiene un ritmazo y no te suelta. Me gusta hacer cosas que yo vería como espectadora”, resaltó.

Y no dudó que después de “Réquiem”, continúe su camino en el teatro.

“Réquiem” estrena el próximo 17 de julio y tendrá una corta temporada, hasta agosto, en el Foro Shakespeare.

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