Karol G rompe el silencio tras las elecciones en Colombia; dedica mensaje al presidente electo

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Karol G manda mensaje a presidente de Colombia.| Foto: AFP

Karol G mandó una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a una semana de las elecciones presidenciales.

La cantante, quien rara vez se pronuncia sobre temas políticos, aseguró que no escribía como simpatizante ni como opositora, sino como “una colombiana que ama profundamente su país”.

¿Qué dijo Karol G al presidente electo de Colombia?

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

En el mensaje, la intérprete de “Ay, Dios Mío!” hizo un llamado a Abelardo de la Espriella a gobernar con responsabilidad y pensando en todos los ciudadanos, al recordar que el poder“no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”. Asimismo, pidió al próximo mandatario escuchar tanto a quienes votaron por él como a quienes eligieron otra opción, con el objetivo de construir un país “más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio”.

En la carta, publicada ayer, 28 de junio, Karol G señaló que, tras concluir la campaña electoral, comienza el mayor reto para cualquier mandatario, gobernar para todos los colombianos.

“Todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio.” Karol G, cantante

La artista pidió que durante su mandato se escuche a todos los sectores de la población y que las decisiones se tomen pensando en el bienestar colectivo.

También llamó a no olvidar a las familias que enfrentan dificultades económicas, a los campesinos, emprendedores, jóvenes y a quienes han perdido la esperanza de encontrar oportunidades en Colombia. Además, subrayó que no puede haber progreso si la inseguridad continúa formando parte de la vida cotidiana.

Finalmente, Karol G expresó su deseo de que, al concluir el sexenio, los colombianos puedan reconocer que el presidente estuvo a la altura del cargo. “Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección… un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.

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