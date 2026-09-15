Karol Sevilla y Mario Bautista presentan “Hoy va por ti” por una causa que salva vidas

GENERANDO AUDIO...

Karol Sevilla y Mario Bautista impulsan la donación de órganos. Foto: Cuartoscuro

Karol Sevilla y Mario Bautista unieron sus voces para llevar a los jóvenes un mensaje sobre la importancia de la donación de órganos, un tema que, consideran, todavía requiere mayor difusión. Y es que la necesidad de trasplantes sigue siendo una realidad: tan solo en febrero del año pasado, 3 mil 135 personas estaban en espera de un trasplante en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina.

A través de la canción “Hoy va por ti”, ambos artistas buscan acercar este mensaje a las nuevas generaciones y promover la conversación sobre la importancia de la donación.

“Hoy va por ti” estará disponible, junto con su video, el próximo jueves 17 de septiembre.

Karol Sevilla recuerda a su primo, quien esperaba un trasplante

Para Karol Sevilla, hablar de donación de órganos tiene un significado personal. La cantante y actriz recordó que su primo Ale estuvo durante tres años en espera de una donación, pero finalmente no logró recibirla.

“Mi primo Ale estuvo esperando en la fila una donación durante tres años y bueno no se logró, nunca tuvimos una información de que existía, y hace un año, se me fue al cielo”, relató la artista.

Sevilla también señaló que entre los jóvenes el tema todavía puede considerarse un tabú y destacó la importancia de hablarlo con la familia.

“Siento que en la juventud todavía es más tabú, siento que no hay una información real sobre que realmente no es nada malo el poder sentarte con tu familia y decir quiero donar y quiero hacer esto”, explicó.

Tanto Karol Sevilla como Mario Bautista están comprometidos con lograr que este mensaje llegue a la juventud.

Bautista destacó que ayudar a otras personas puede trascender más allá de uno mismo.

“Al final del día todos somos humanos y estamos aquí para apoyarnos unos para los otros. Yo siento que el ser humano que más trasciende es el ser humano que más ayuda”, afirmó.

Mario Bautista dijo emocionarse desde la primera vez que escuchó el tema.

“Me pareció mágica, me encanta la energía que tiene, se siente la vibra de la canción y eso me emocionó mucho”, comentó el cantante.

Karol Sevilla prepara nuevo álbum y proyectos de actuación

Además de su participación en este proyecto, Karol Sevilla ya terminó la grabación de “Soy Luna” y arrancará con el Soy Luna Tour, cuyo último show en Argentina está programado para el 7 y 8 de octubre. La cantante también adelantó que prepara un nuevo álbum para 2027.

“Preparando el álbum para el siguiente año, terminando ‘Soy Luna’ arrancamos el disco junto a Stefano que es el compositor de ‘Hoy va por ti’ y es mi compañero de viaje y de aventuras. Estoy rodeada de un equipo maravilloso. Tengo proyectos de la actuación como películas, estoy emocionada, porque este año va a terminar muy bien”, señaló.

Por su parte, Mario Bautista continúa con la promoción de “Loverboy”, tema que habla de esa etapa del enamoramiento en la que una persona especial ocupa todos los pensamientos.

El cantante también adelantó que prepara nueva música: “Se viene mucha música, estoy preparando el futuro, acabo de salir con ‘Loverboy’ y está fuera para que la escuchen y estoy muy contento de la siguiente canción que no puedo decir mucho, pero se viene una gran canción”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.