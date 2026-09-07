“La Granja VIP 2026”: ¿Quiénes son todos los participantes de la segunda temporada?

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Nueva temporada, nuevos retos. Foto: Cuartoscuro

“La Granja VIP 2026“ ya comenzó y la segunda temporada reunió a 19 participantes que dejaron atrás sus comodidades para enfrentarse a diversos retos, nominaciones, labores del campo y, por supuesto, polémicas.

El reality arrancó ayer, domingo 6 de septiembre y, durante su estreno, se terminó de revelar la lista completa de las celebridades que entran. La producción había revelado algunos nombres de manera gradual, pero fue hasta el estreno cuando se conoció el elenco definitivo.

¿Quiénes son los participantes de “La Granja VIP 2026”?

La segunda temporada está integrada por los siguientes famosos:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

“Mono” Osuna

Pascal Nadaud

Azalia “La Negra” Ojeda

Julio Camejo



Niurka, Manelyk y Carlos Trejo, entre los famosos de la temporada

La nueva edición apuesta por un elenco con personalidades que ya tienen experiencia en realities y televisión.

Niurka Marcos y Manelyk González son dos de las participantes que más expectativa generan por su carácter y antecedentes en programas de convivencia. También destaca la presencia de Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, así como de Ivonne Montero, actriz y cantante con una amplia trayectoria.

A ellos se suman influencers, conductores, deportistas y figuras del entretenimiento como Kunno, La Bebeshita, Fernando Lozada, Mónica Escobedo y María Karunna.

¿Qué tendrán que hacer los granjeros?

Los famosos deberán adaptarse a una vida alejada de las comodidades habituales. Una de las figuras clave será el Capataz, quien tendrá responsabilidades dentro de la granja y contará con inmunidad.

Además, los participantes pueden convertirse en peones, un papel que implica levantarse más temprano, dormir en El Granero y realizar actividades como recolectar huevos, ordeñar vacas, preparar alimentos y cumplir las tareas asignadas.

La competencia también contempla nominaciones, asambleas, traiciones y una gala de eliminación en la que el público tendrá un papel importante para decidir quién permanece en el reality.

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