La influencer Sofía Murillo muere a los 17 años en un accidente de helicóptero

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Imágenes del helicóptero donde viajaba la influencer. Foto: Getty Images

La influencer colombiana Sofía Murillo murió a los 17 años en un accidente de helicóptero junto su madre, Wendy Manrique, y su abuela, Rocío Cubillos, este sábado en Río de Janeiro, Brasil.

Sofía tenía más de 250 mil seguidores entre Instagram y TikTok, donde compartía consejos de belleza

Influencer Sofia Murillo, 17, Dies in Helicopter Crash with Mom and Grandma https://t.co/0dtKo9vjWF — People (@people) August 10, 2026

Sobre el accidente de helicóptero donde murió Sofía Murillo

De acuerdo con los reportes de People, el accidente tuvo lugar cerca de un mirador panorámico en Río de Janeiro.

Sofía Murillo viajaba en un helicóptero de cuatro plazas operado por Voo Rio Panorâmico, una agencia local de vuelos turísticos, cuando la aeronave se estrelló contra una zona boscosa.

El piloto del helicóptero, Alessandro Rocha, también perdió la vida en el accidente.

Los bomberos acudieron al lugar donde ardían los restos del helicóptero el sábado a las 11:11 a. m., aunque las labores de respuesta se vieron dificultadas por la ubicación remota del accidente.

El siniestro también provocó la propagación del fuego por la ladera boscosa, pero personal militar logró controlar las llamas.

Victor Manrique, hermano de Wendy y tío de Murillo, declaró a los medios locales que él, su esposa y su hija de 15 años se encontraban de vacaciones en Brasil junto a los otros tres miembros de su familia y habían reservado un vuelo panorámico de 20 minutos en helicóptero para ver desde el aire el emblemático Cristo Redentor.

Esta no es la primera vez que un creador de contenido fallece tras el desplome de un helicóptero en Brasil, pues el pasado mes de junio falleció Oliver Tree, cantante, productor y creador de contenido estadounidense.

Además de su carrera artística, Oliver Tree también fue conocido por su amistad con el influencer mexicano Aaron Mercury, con quien compartió distintos videos en redes.

