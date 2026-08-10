Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa del American Film Institute

GENERANDO AUDIO...

Del Toro suma un logro más. Foto: Reuters

Guillermo del Toro recibió un doctorado honoris causa en Bellas Artes por parte del American Film Institute (AFI), durante una ceremonia realizada en el Teatro Chino de Hollywood, Estados Unidos.

El cineasta tapatío se convirtió en el primer mexicano en recibir este reconocimiento, sumando así un nuevo logro a su trayectoria internacional como director.

Guillermo del Toro agradece reconocimiento del AFI

🎥⭐️Celebrating two extraordinary storytellers. Congratulations to Guillermo del Toro and Aaron Sorkin on receiving Honorary Doctorates at today’s AFI Conservatory Commencement.#AFICommencement #GuillermodelToro #AaronSorkin pic.twitter.com/RWW5pfclDA — AFI Conservatory (@AFIConservatory) August 7, 2026

La actriz Octavia Spencer, ganadora del Oscar y amiga de Del Toro, fue la encargada de entregarle el reconocimiento este fin de semana. Ambos trabajaron juntos en “La forma del agua”, película con la que el mexicano ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película.

“Nadie personifica mejor la magia que mi amigo Guillermo del Toro, un gran visionario, y es por eso que el AFI lo honra con el doctorado en Bellas Artes por su extraordinario trabajo y contribución al mundo de las artes”. Octavia Spencer, actriz

Ante la ovación de cientos de personas y algunos medios locales, el director destacó la importancia de recibir un reconocimiento de una institución que considera fundamental para el cine.

“Es un honor muy alto para mí porque viene de una institución que respeto”, señaló Del Toro, quien consideró que el AFI es, junto con la Academia, una de las instituciones cinematográficas más importantes de Estados Unidos.

“El AFI te reconoce seas francés, mexicano, italiano, japonés, abrazan a todo el cine mundial”, agregó. El tapatío es el primer mexicano en ser reconocido; antes de él otras figuras latinoamericanas como Rita Moreno, originaria de Puerto Rico, y Edward James Olmos, han recibido el premio.

Del Toro bromea con sus múltiples homenajes

Este año, el director de El laberinto del fauno también recibió un reconocimiento en Londres por parte del British Film Institute.

Al comentar sobre los distintos homenajes que ha recibido durante los últimos meses, el cineasta respondió con humor: “Que ya estoy viejo”.

Además del doctorado, Del Toro mantiene una agenda que consiste en filmaciones, estrenos, premieres y proyectos relacionados con la animación. Actualmente trabaja en “El gigante enterrado”, una película de stop motion basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro, escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.