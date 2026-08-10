Terremoto en Colombia sorprende a Laura Flores, Ninel Conde, David Bisbal y otros famosos: videos

GENERANDO AUDIO...

Ninguno resultó herido. Foto: Cuartoscuro/Getty/Reuters

Laura Flores, Ninel Conde, David Bisbal y Carlos Ponce fueron algunos de los famosos que vivieron el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y que, hasta el momento, ha dejado 111 muertos.

El movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 7:34 horas, y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Así vivieron los famosos el sismo de Colombia

Laura Flores vivió el sismo en el aeropuerto de Bogotá

Laura Flores se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija cuando ocurrió el terremoto; la actriz compartió un video en su Instagram poco después del movimiento para contar cómo vivió el momento.

“Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá y acaba de temblar duro, mucho tiempo, más de un minuto. No pasó nada, pero sí se movió todo”. Laura Flores, actriz

Laura también expresó su preocupación por las personas que se encontraban en las zonas más afectadas y señaló que, a diferencia de México, muchas personas en Colombia no están acostumbradas a experimentar movimientos de esta intensidad.

Ninel Conde se refugió debajo de una mesa

Ninel Conde sufre sismo en colombia, ella sigue en competencia de Top Chef Vip #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLF6 #TopChefVip pic.twitter.com/BrvDt3G8N9 — Desde la casa (@Desde_la_casa) August 10, 2026

Ninel Conde también se encontraba en Bogotá cuando comenzó el terremoto. La cantante y actriz contó que estaba en el piso 14 junto a su “lomita” Bela cuando sintieron el fuerte movimiento.

A través de Instagram, Ninel describió el momento como uno de los mayores sustos que ha vivido y explicó que ambas buscaron refugio debajo de una mesa.

“Es el más fuerte que he sentido en la vida y eso que viví en la Ciudad de México”. Ninel Conde, actriz

David Bisbal, Aylin Mujica y Carlos Ponce, otros de los afectados

David Bisbal también se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el sismo. El cantante español contó que había llegado a la ciudad alrededor de las 3:30 horas, procedente de Cádiz, España.

Horas después, mientras se encontraba en su hotel, comenzó el movimiento telúrico. “Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío”, se escucha decir al cantante en una de sus historias.

Posteriormente, Bisbal informó que todo estaba bien y explicó que decidió bajar del lugar donde se encontraba ante la posibilidad de que ocurriera una réplica.

Aylín Mujica estaba con su hija

Aylín Mujica también vivió el terremoto en compañía de su hija Violeta. A través de sus historias de Instagram, la conductora informó que ambas se encontraban a salvo, aunque reconoció el susto que les provocó el movimiento, especialmente porque su hija nunca había experimentado un temblor de esta magnitud.

El momento ocurre, además, semanas después de que Mujica enfrentara la muerte de su hijo, quien falleció en julio.

Por su parte, Carlos Ponce se encontraba trabajando en Bogotá cuando comenzó el movimiento telúrico y tuvo que evacuar el lugar donde se encontraba. El actor compartió imágenes en las que se observan lámparas moviéndose debido a la intensidad del sismo.

“¡Está temblando, qué feo!”, expresó mientras registraba el momento.

Influencer graba el terremoto desde debajo de una mesa

El influencer José Gallego, conocido como “Soy Gallego“, también compartió imágenes de lo ocurrido. Durante el movimiento, se refugió debajo de una mesa mientras grababa parte de la situación.

Posteriormente, mostró en redes sociales algunos de los daños registrados en la ciudad de Pereira. Aunque el creador de contenido destacó que su acción era visibilizar el daño, algunos usuarios destacaron que buscó lucrar con el fenómeno natural.

¿Cuál es el panorama en Colombia tras el sismo?

El terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en el noroeste, dejó al menos 111 personas fallecidas en distintos lugares del oeste de Colombia.

Según balances de gobernadores y alcaldes recogidos por la AFP, en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos, y en Manizales se reportan dos muertos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.